為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    這些人還是講不聽！ 春節連假取締酒駕828件

    警政署春節期間共取締酒駕828件。（記者姚岳宏翻攝）

    警政署春節期間共取締酒駕828件。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/02/07 21:01

    〔記者姚岳宏／台北報導〕為遏止酒駕，立法院會過年前三讀修正通過刑法第185條之3條文，將酒駕未肇事刑責，從現行的2年以下改為3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金，警政署春節特別編排勤務，針對餐廳、KTV、夜店等易發生酒駕地點，展現警力防制酒駕，經統計春節連續假期自1月30日起至2月6日止，各警察機關共取締酒駕828件，其中移送法辦595件。

    本次春節假期警方維持執法強度，雖仍發生酒駕A1交通事故2件、A2事故78件，但已相較去（110）年春節假期（110年2月10日至2月16日）發生酒駕A1事故6件、A2事故129件，分別降低達66.67％（減少4件）及39.53％（減少51件），初步展現酒駕執法成效。

    針對上開酒駕肇事公共危險罪移送案件，警政署分析，本期A1事故，除當事人已死亡尚在追查飲酒處所外，A2事故78件中，在餐廳飲酒計有17件，已要求各相關縣（市）警察局，分別溯源，追查提供飲酒之場所業者有無共同善盡防制酒駕責任，運用第三方警政，配合地方政府主管機關，督促酒店、KTV及餐廳業者應盡社會責任，協助代客駕駛服務。

    警政署另指出，為維護交通安全，落實速度管理，自今年1月24日起，已有新北市、台南市、台東縣、花蓮縣及雲林縣等5個縣市，共7處區間測速裝置恢復執法，統計至2月6日止，共舉發超速違規760件，並於2月底前將再有25處陸續恢復執法。

    警政署強調運用科技執法之目的，並不是要開單，而是要降低交通事故發生，促使駕駛人養成良好駕駛習慣。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警政署春節期間共取締酒駕828件。（記者姚岳宏翻攝）

    警政署春節期間共取締酒駕828件。（記者姚岳宏翻攝）

    警政署春節期間共取締酒駕828件。（記者姚岳宏翻攝）

    警政署春節期間共取締酒駕828件。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    春節執法無假期 新營警9天連假抓到9件酒駕
    2022/02/07 18:32

    春節執法無假期 新營警9天連假抓到9件酒駕
    酒駕男「貼心」舉動 讓同車女友連坐受罰
    2022/02/07 16:34

    酒駕男「貼心」舉動 讓同車女友連坐受罰

    網友驚呼！張文綺完全沒變！？
    酒駕遇巡邏警竟闖紅燈 鑽入死巷甕中捉鱉
    2022/02/07 10:21

    酒駕遇巡邏警竟闖紅燈 鑽入死巷甕中捉鱉
    酒駕？桃園男子深夜未開大燈撞車 下車查看後揚長而去
    2022/02/06 13:00

    酒駕？桃園男子深夜未開大燈撞車 下車查看後揚長而去

    讓自由免費送你到林口 亞昕住一晚吧
    社會今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播