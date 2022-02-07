這些人還是講不聽！ 春節連假取締酒駕828件

警政署春節期間共取締酒駕828件。（記者姚岳宏翻攝）

2022/02/07 21:01

〔記者姚岳宏／台北報導〕為遏止酒駕，立法院會過年前三讀修正通過刑法第185條之3條文，將酒駕未肇事刑責，從現行的2年以下改為3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金，警政署春節特別編排勤務，針對餐廳、KTV、夜店等易發生酒駕地點，展現警力防制酒駕，經統計春節連續假期自1月30日起至2月6日止，各警察機關共取締酒駕828件，其中移送法辦595件。

本次春節假期警方維持執法強度，雖仍發生酒駕A1交通事故2件、A2事故78件，但已相較去（110）年春節假期（110年2月10日至2月16日）發生酒駕A1事故6件、A2事故129件，分別降低達66.67％（減少4件）及39.53％（減少51件），初步展現酒駕執法成效。

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針對上開酒駕肇事公共危險罪移送案件，警政署分析，本期A1事故，除當事人已死亡尚在追查飲酒處所外，A2事故78件中，在餐廳飲酒計有17件，已要求各相關縣（市）警察局，分別溯源，追查提供飲酒之場所業者有無共同善盡防制酒駕責任，運用第三方警政，配合地方政府主管機關，督促酒店、KTV及餐廳業者應盡社會責任，協助代客駕駛服務。

警政署另指出，為維護交通安全，落實速度管理，自今年1月24日起，已有新北市、台南市、台東縣、花蓮縣及雲林縣等5個縣市，共7處區間測速裝置恢復執法，統計至2月6日止，共舉發超速違規760件，並於2月底前將再有25處陸續恢復執法。

警政署強調運用科技執法之目的，並不是要開單，而是要降低交通事故發生，促使駕駛人養成良好駕駛習慣。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警政署春節期間共取締酒駕828件。（記者姚岳宏翻攝）

警政署春節期間共取締酒駕828件。（記者姚岳宏翻攝）

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