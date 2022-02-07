晶碩離職主管竊密意圖送中國 4名前幹部、工程師起訴

隱形眼鏡大廠晶碩光學離職主管竊密欲送中國，桃檢起訴4名前幹部、工程師。（記者鄭淑婷攝）

2022/02/07 15:46

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國內隱形眼鏡大廠晶碩光學股份有限公司，遭54歲黃姓前幹部自籌公司挖角工程師，侵害隱形眼鏡核心技術，還意圖提供給位於中國廈門的愛睿思公司使用，桃園地檢署檢察官近日偵結依違反「營業秘密法」、「著作權法」將黃男等4人提起公訴。

黃男原在晶碩公司擔任處長，離職後由中國幕後金主資助，在桃園市籌組成立金目科技股份有限公司，並招攬前公司陳姓、林姓、陳姓工程師「帶槍投靠」，涉嫌侵害晶碩公司關於製作隱形眼鏡「上下蓋」、「PP杯」模具及自動光學檢測系統營業秘密，並意圖提供給愛睿思公司使用，檢調調查，黃男亦在該公司擔任董事一職。

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桃檢於去年10月接獲調查局台北市調處情資，掌握黃男等人搭上紅色供應鏈等事證，隨即指派企業犯罪組檢察官廖榮寬偵辦，去年11月29日兵分多路至金目公司、黃男住處等地點搜索，查扣相關硬碟等證據，並傳喚黃男等人到案，初估竊得的營業祕密價值及晶碩可能營運損失恐達上億元。

檢方歷經2個多月的偵查，近日以涉嫌違反「營業秘密法」意圖在大陸地區使用，未經授權而重製、使用營業秘密，及「著作權法」非法重製等罪嫌，將黃男等4人提起公訴，另金目公司亦因代表人及受僱人執行職務侵害他人營業秘密，也被依違反「營業秘密法」起訴，可處罰金刑。

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