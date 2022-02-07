為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    晶碩離職主管竊密意圖送中國 4名前幹部、工程師起訴

    隱形眼鏡大廠晶碩光學離職主管竊密欲送中國，桃檢起訴4名前幹部、工程師。（記者鄭淑婷攝）

    隱形眼鏡大廠晶碩光學離職主管竊密欲送中國，桃檢起訴4名前幹部、工程師。（記者鄭淑婷攝）

    2022/02/07 15:46

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國內隱形眼鏡大廠晶碩光學股份有限公司，遭54歲黃姓前幹部自籌公司挖角工程師，侵害隱形眼鏡核心技術，還意圖提供給位於中國廈門的愛睿思公司使用，桃園地檢署檢察官近日偵結依違反「營業秘密法」、「著作權法」將黃男等4人提起公訴。

    黃男原在晶碩公司擔任處長，離職後由中國幕後金主資助，在桃園市籌組成立金目科技股份有限公司，並招攬前公司陳姓、林姓、陳姓工程師「帶槍投靠」，涉嫌侵害晶碩公司關於製作隱形眼鏡「上下蓋」、「PP杯」模具及自動光學檢測系統營業秘密，並意圖提供給愛睿思公司使用，檢調調查，黃男亦在該公司擔任董事一職。

    桃檢於去年10月接獲調查局台北市調處情資，掌握黃男等人搭上紅色供應鏈等事證，隨即指派企業犯罪組檢察官廖榮寬偵辦，去年11月29日兵分多路至金目公司、黃男住處等地點搜索，查扣相關硬碟等證據，並傳喚黃男等人到案，初估竊得的營業祕密價值及晶碩可能營運損失恐達上億元。

    檢方歷經2個多月的偵查，近日以涉嫌違反「營業秘密法」意圖在大陸地區使用，未經授權而重製、使用營業秘密，及「著作權法」非法重製等罪嫌，將黃男等4人提起公訴，另金目公司亦因代表人及受僱人執行職務侵害他人營業秘密，也被依違反「營業秘密法」起訴，可處罰金刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美光竊密案 聯電二審改輕判
    2022/01/28 05:30

    美光竊密案 聯電二審改輕判
    晶碩離職主管竊密 險送紅色供應鏈
    2021/12/02 05:30

    晶碩離職主管竊密 險送紅色供應鏈

    網友驚呼！張文綺完全沒變！？
    晶碩光學離職主管竊密 隱形眼鏡核心技術險送給紅色供應鏈
    2021/12/01 18:13

    晶碩光學離職主管竊密 隱形眼鏡核心技術險送給紅色供應鏈
    防挖角竊密 立委提案修國安法
    2021/11/16 05:30

    防挖角竊密 立委提案修國安法

    讓自由免費送你到林口 亞昕住一晚吧
    社會今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播