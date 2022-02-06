開工前先開打！ 澎湖初六收假日亮槍大亂鬥

澎湖再度發生鬥毆事件，還傳出亮槍。（民眾提供）

2022/02/06 19:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一向治安良好的澎湖縣，今年農曆春節假期狀況不斷！繼馬公市鬧區中正路集體鬥毆之後，今天又發生兩派人馬一言不合衝突事件，其中一方還亮槍，2人受傷，警方還起出長短瓦斯槍各一把。

馬公警分局調查指出，今天年初六上午約6點30分，澎湖商業大樓皇家海洋外，兩派人馬疑互看不順眼，酒後嗆聲爆發衝突，其中一方有10多人，另一方人則較少。雙方先是在大廳發生第一次衝突，雖有肢體接觸，但在店家出面排解下，衝突先緩了下來。

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但人少被打的一方，有人不甘挨打，下樓回車上拿出一把手槍，上樓尋仇，爆發更嚴重衝突，一陣大亂鬥後，2人頭部受傷送醫。警方獲報到場時，部分人已離去，警方扣押衝突過程中出現的手槍，隨後又在持槍人的車上搜出另一支空氣長槍。目前已將槍枝送鑑定。

警方調閲大樓和附近道路監視器畫面緝凶，向澎湖地檢署申請傳票，將傳喚涉案的人到案。據了解，2把長短槍都是瓦斯槍，未達18焦耳，沒有殺傷力，但聚眾鬥毆，持瓦斯槍威嚇，都將被列入偵查重點，警方宣示將嚴懲涉嫌聚眾滋事民眾，現已陸續傳喚相關嫌疑人到案說明，案情偵查告一段落，會正式對外說明。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方將受傷者送醫。（民眾提供）

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