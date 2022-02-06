她刮刮樂連中「10萬元」大獎！網友羨慕留言大「C」喜氣

1名女網友過年到彩券行試手氣，連續刮中「10萬元」大獎，讓網友直呼太羨慕。示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

2022/02/06 17:53

〔即時新聞／綜合報導〕1名女網友過年到彩券行買刮刮樂，起初買100元、500元都賠錢，沒想到隨後接連中獎，連買2張刮刮樂還「連中」10萬大獎，讓不少網友都想當羨慕，在留言區大吸原Po喜氣。

1名女網友在網路論壇Dcard發文說，過年期間到彩券行試手氣，起初先購買100元、500元等小額刮刮樂，但都賠錢，她隨後再嘗試500元、1000元，與2000元的刮刮樂，並決定就此收手，最後共淨賺4100元。

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不過，原Po隔天與男友吃完早餐後，臨時興起購買了1張2000元刮刮樂，抱持著「沒中就算了」的心態嘗試，沒想到獲得10萬元大獎，2人都直呼超驚訝，當場包紅包給店家吃紅、向店內土地公致謝。

原Po並未就此罷休，打算再購買1張2000元的刮刮樂，男友則認為「人不該貪」，不願再出資購買，原Po自掏腰包碰運氣，結果又再度刮中10萬元，而這也讓老闆相當訝異，趕緊拿出手機拍照，作為店家廣告。

原Po也分享自己購買刮刮樂的選號撇步，「尾數我都挑單數字號001、009這種的，沒有拿010到099的數字，中獎的兩張尾數分別是002，和008～」。網友看了貼文後都稱太羨慕，紛紛都在留言區留下「Ccccccc」，藉此大吸喜氣，希望也能與原Po獲得同樣好運。

原Po分享自己購買刮刮樂的小撇步。（圖擷取自Dcard）

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