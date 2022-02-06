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    仙境般的高台山再度迷惑山友 所幸平安脫困

    獲救的劉女（右）前晚靠著熱心山友的簡易帳棚和鋁箔紙對抗山區低溫惡寒。（圖由竹縣府消防局提供）

    獲救的劉女（右）前晚靠著熱心山友的簡易帳棚和鋁箔紙對抗山區低溫惡寒。（圖由竹縣府消防局提供）

    2022/02/06 16:19

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣那羅地區的高台山和島田山之間迷霧杉林，繼去年9月讓越野機車部落客迷走7天後，昨天再度迷困來自新北市的33歲劉姓女山友，所幸她發現迷途後機警折返杉林間的野營營地，獲得熱心山友幫忙搭簡易帳棚、提供熱食，同行友人報案後，縣府消防局第2大隊立刻派員上山搜尋，今天順利讓她從山區迷霧般的「仙境」安全返回人間。

    第2大隊大隊長陳軍佑說，劉女迷失處和越野機車部落客走失處相距不到500公尺，當地是處平坦人造杉林，四周景緻皆相同，如果沒有指北針等輔助工具，就很可能會迷路。

    劉女雖帶了頭燈和行動電源，但上山後卻都電量不足。所以山友登山一定要結伴同行，出發前備妥地圖、頭燈、行動電源、保暖衣物以及足夠的水和食物，一旦發現自己迷路求救後就待在原地，千萬不要為了尋找水源而下切溪谷，以免因地形陡峭衍生「下得去上不來」的困境。

    縣府消防局表示，前晚他們接獲阮姓女山友報案，她和劉女共4人相約昨天、大年初五一起爬高台山。說好昨天清晨5點從小錦屏登山口出發後，以錦屏山、石麻達山、島田山、以及高台山方向來個逆向O型大縱走，最後返回小錦屏作結。

    昨天下午1點抵達石麻達山後，劉女說要調整背包的背帶緊度，請她先走。阮女一路從島田走到高台，下午5點返回登山口卻遲遲未見劉女，3人原地等了約1個小時，決定由阮女打電話求救。

    陳軍佑說，他們獲報後擔心劉女難以抵擋山上低溫，立刻派員上山搜尋。但不久後獲悉，劉女曾於昨晚7點用別人的手機向父親報平安，於是先緊急撤回同仁，但考慮劉女始終聯繫不上，仍決定今天一早再上山尋找。

    陳軍佑說，受限山區訊號不佳，阮女說她到登山口才發現劉女曾在昨天下午1點59分，用LINE告知，她在石麻達山往島田山途中走錯了路，只是阮女當下並未發現訊息，也所幸劉女後來透過離線地圖又走回到正確的路徑。

    不過，島田山岔路很多，就算受訓過的消防員稍不留意也可能迷路，所以陳軍佑研判，劉女應該迷失在島田山區。

    今天清晨6點，消防局出動12人，分3組從小錦屏登山口、高台山第2登山口以及魯壁登山口分頭出發找人。

    其中，寶山消防分隊小隊長吳昌瑀率領的第2組人員，抵達島田山到高台山之間的前述杉林區野營營地時，發現前一夜似曾有3組山友在現場紮營的痕跡，再循劉父所收到的劉女電話反向追蹤，確認前晚劉女曾留宿在營地，經細查果然發現還留在現場簡易帳棚內的劉女。

    劉女說，她曾單攻過高台山，前天是首次逆向縱走，不料，卻從石麻達山過後就一直走錯路，從島田山經營地往高台山途中再度迷失在杉林內。由於已是晚上6點，在沒有過夜裝備下，她迅速折返營地，所幸有熱心山友幫忙，她才不致於失溫發生危險。

    熱心山友幫劉女搭設的簡易帳棚。（圖由竹縣消防局提供）

    熱心山友幫劉女搭設的簡易帳棚。（圖由竹縣消防局提供）

    劉姓女子在新竹縣政府消防局第二大隊人員護送下今天平安下山。（新竹縣消防局提供）

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    高台山區一望無盡的人造杉林景緻美麗，也常讓人忘了北東南西。（記者黃美珠攝）

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