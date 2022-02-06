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    首頁　>　社會

    台中BMW疑超速閃車失控 連撞5車還撞斷車輪

    台中李姓男子昨晚行經大里區立仁一路，失控連撞5輛停在路邊的汽車，其中1輛左後輪都被撞斷。（記者陳建志翻攝）

    台中李姓男子昨晚行經大里區立仁一路，失控連撞5輛停在路邊的汽車，其中1輛左後輪都被撞斷。（記者陳建志翻攝）

    2022/02/06 12:08

    ［記者陳建志／台中報導］台中一名李姓男子（20歲），5日深夜近11點時，駕駛BMW自小客車沿大里區立仁一路行駛，疑似超速閃避對向呂姓男子（52歲）的車子不慎失控，連續撞上停在路邊5輛自小客車，連車輪都撞斷，自己車頭也幾乎撞爛，強大的撞擊聲讓整條巷子2、30位民眾都嚇壞出來查看，所幸僅李男自己輕微擦挫傷，沒有波及其他民眾，兩名駕駛經酒測都無酒精反應，詳細肇事責任警方將進一步釐清。

    台中大里立仁一路昨晚深夜10點50分左右，傳出連串的巨大撞擊聲響，正在家中放年假的民眾聽到，紛紛走出家門查看，才發現停在巷內兩旁的車子，有好幾輛都被撞到，其中一輛左後輪還被撞斷，由李姓男子（20歲）駕駛，肇事的BMW自小客車則是衝向對向，並撞到停在民眾門前的車子後停下來，民眾趕緊打電話報案。

    霧峰分局十九甲派出所、霧峰交通分隊獲報都立刻派人到場處理，發現共有5輛停在路邊的自小客車被撞上，所幸除肇事的李姓男子右手、胸口、右膝蓋挫傷，並無波及其他民眾，肇事的李男表示，為了閃避對向呂姓男子（52歲）駕駛的自小客車才肇事。

    警方調閱監視器發現，當時李男的車速不慢，初步研判是超速閃車肇事，兩名駕駛經酒測都無酒精反應，詳細肇事責任將進一步釐清。

    台中李姓男子昨晚行經大里區立仁一路，失控連撞5輛停在路邊的汽車，右前車頭幾乎撞爛。（記者陳建志翻攝）

    台中李姓男子昨晚行經大里區立仁一路，失控連撞5輛停在路邊的汽車，右前車頭幾乎撞爛。（記者陳建志翻攝）

    台中李姓男子昨晚行經大里區立仁一路，失控連撞5輛停在路邊的汽車，整條巷子住戶被嚇壞都出來查看。（記者陳建志翻攝）

    台中李姓男子昨晚行經大里區立仁一路，失控連撞5輛停在路邊的汽車，整條巷子住戶被嚇壞都出來查看。（記者陳建志翻攝）

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