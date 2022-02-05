馬公鬧區春節不平靜 清晨鬥毆、深夜火警

澎湖地檢署將中正路酒後鬧事嫌疑人，裁定收押禁見。（馬公警分局提供）

2022/02/05 19:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市中正路鬧區農曆春節不平靜！清晨甫發生群聚鬥毆案件，深夜又發生住宅火警案，讓澎湖縣警消疲於奔命。所幸火警僅有財物損失，並無人傷亡；而清晨鬥毆案，澎湖地檢署裁定收押禁見，宣示打擊暴力犯罪的決心。

澎湖縣政府消防局調查指出，5日零時22分受理民眾報案指出：馬公市中正路7巷16號住宅火警。消防局獲報後，立即派遣馬公分隊消防車與救護車輛共4車12人前往搶救，由分隊長江基維帶隊前往搶救。勤務人車到達現場回報，馬公市中正路7巷16號為3層建築物，2樓鐵皮屋上方木棧板燃燒。

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勤務人員立即部署水線攻擊壓制火勢，隨即架設雙節梯、掛梯殘火處理，由於火勢熱能回饋鐵皮天花，恐有往屋內燃燒情形，再部署一水線於屋內防護，並協助排煙、疏散住戶。經搶救，火勢於01時07分撲滅，無人員傷亡。有關財物損失及起火原因由消防局火災調查人員進行後續調查。

另外4日清晨發生在馬公市中正路上，酒後聚眾鬧事案件，警方到場後，迅速將涉案犯嫌帶回查辦，偵訊後即移送澎湖地方檢察署偵辦，並擴大追查犯罪動機，展現檢警聯手制裁暴力決心。

馬公分局專案小組，持續過濾錄影監視器及查訪周邊住戶，另鎖定其他涉案人員後，立刻報請澎湖地方檢察署核發拘票，並拘提到案；全案業經澎湖地方法院裁定主嫌收押禁見及交保之處分。

馬公市中正路鬧區民宅，深夜發生火警。（澎湖縣政府消防局提供）

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