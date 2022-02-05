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    2駕駛爆衝突亮刀濺血 警連夜逮7人

    黃婦的友人車子窗戶遭擊破、現場血跡斑斑。（警方提供）

    黃婦的友人車子窗戶遭擊破、現場血跡斑斑。（警方提供）

    2022/02/05 10:20

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市知名文化路夜市今天凌晨驚傳有人當街遭砍傷，血濺馬路場面驚人。嘉市警方獲報連夜追查，全案起因51歲黃姓婦人與23歲賴姓男子行車糾紛，雙方揪友到場理論，變成聚眾鬥毆，其中一方人馬亮出水果刀劃傷2名男子，警方循線追查黃婦、賴某等7人到案，依照刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌，送交嘉義地檢署做後續偵辦。

    受傷的20幾歲李姓男子與47歲莊姓男子分別送往聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院救治，到院時意識清醒。

    警方調查，黃姓婦人駕駛自小客車在文化路北往南直行，23歲賴姓男子駕駛自小客車則自文化路由南往北行駛，賴某在文化路北榮街口迴轉時，擋到黃婦車輛，雙方停車理論，互嗆「怎麼開車的?」引發口角，黃婦2名友人以及已成年的兒子正在附近，隨即開車到場，賴某車上載有2名友人，也下車互嗆，一言不合雙方7人互毆、陷入混戰，賴某一方突亮出水果刀，劃傷婦人的兒子及莊姓友人手腳。

    警、消接獲報案到場，鬥毆群眾已經散去，僅在北榮街發現身中刀傷莊姓男子，另外受傷的李姓男子已自行就醫；警方連夜追查，數小時後即尋獲另涉案的5人，依法送辦。

    嘉義市警局第一分局副分局長盧宗賢表示，民眾遇到行車糾紛，應打110通知警方到場，切勿私自對嗆、引發衝突；警方對於街頭暴力絕不寬貸，提醒有心人士勿以身試法。

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