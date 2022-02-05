同好相約泰安山區露營 1婦人溯溪落水失蹤

苗栗縣消防局人員沿大安溪河岸，搜尋吳婦下落。（記者張勳騰翻攝）

2022/02/05 10:24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕來自北部地區的6名登山露營同好，昨相約到苗栗縣泰安鄉梅象橋上游露營，60歲的吳姓婦人溯溪時，疑繩索未拉好，突然失足落水，同行緊急搜尋未果，直到下午2點50分許才向當地警方報案，動員消防人員搜尋，僅發現婦人背包，今早再動員大批人員持續搜尋中。

據警方初步調查，這6名喜愛登山、露營的同好，來自北部縣市，昨趁過年假期相約到泰安鄉梅園村梅象橋上游2公里大安溪河岸，一處當地人稱「小島」的地點露營。

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一行人昨上午10點多，拉繩索欲溯溪往當地上游河岸露營區時，吳姓婦人疑拉繩索時突然失足落水，因最幾天山區下雨，大安溪水勢不小，其他同伴見狀，立即救援，但婦人隨即被沖走， 其餘同伴也沿河岸尋找未果，直到昨天下午約2點50分才向當地的大湖警分局梅園派出所報案，警方隨即通報苗栗縣消防局象鼻分隊派員搜尋。

消防局據報隨即動員人力，沿下游河岸尋找，並出動空拍機協尋，約下午4點半許，在距吳婦落水點下游2公里處，發現她的背包，但未發現她的蹤影；警消人員搜尋到昨晚仍未發現吳婦蹤影，今天一早再動員人力繼續搜尋，希望能盡早找到吳婦下落。

搜尋人員在吳婦落水處下游約2公里處，發現吳婦背包，但未發現她的蹤影。（記者張勳騰翻攝）

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