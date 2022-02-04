經商不利無顏見家人 台中男聽警心靈雞湯回家團圓

警方輾轉聯繫上張男，他決定回家與父親團圓過年。（警方提供）

2022/02/04 20:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子外出打拚，卻因經商受挫且與妻子感情出現裂痕，生活遭逢劇變漸顯自卑，離家二年多音訊全無，卻讓思子心切的老父情何以堪決定報案協尋，而張男也在警方的勸說下心念一轉，終於在年初二回家與父親團圓，並允諾盡孝，彌補這段期間離家的親情。

據了解，39歲張男兩年多前離鄉背井至外地工作打拚，卻因經商不利受挫，與當時妻子感情出現裂痕，生活遭逢劇變找不到快樂的源頭，更自認無顏面見家人，離家二年多以來，就像斷了線的風箏一樣，音訊全無，而在農曆春節期間，其83歲老父親因年事已高，身體狀況每況愈下，思子心切的他，決定至台中市第四分局春社所報案協尋。

請繼續往下閱讀...

而該所員警陳宏霖、簡鑠儼當天得知原委後，積極調閱警政系統「科技偵防平台」、「車行紀錄」蒐集、拼湊與張男有關資訊，透過張男曾使用過車輛聯繫上張男前妻，輾轉與張男取得聯繫，並將老父親每日殷切的等候，盼其能早日歸來的心境轉述給張男。

張男頓時體悟，想到高齡80多歲的父親，日日夜夜在家門口守候的心境，明白只有親情是無償、無私的，這兩年多的顧慮全部都是多餘的，在熱心員警居中扮演溝通橋樑下，終於決定在春節返鄉與全家人團聚過年，對於警方的協助萬分感激，並表示接下來要好好孝順父親，彌補這段期間離家的親情。

春社所長邱柏昌表示，適逢111年「加強重要節日安全維護工作」期間，協助失蹤人口找到回家的路，也是重點工作項目之一，建構「平安、幸福、快樂」的社會氛圍，希冀每位民眾安心度節慶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法