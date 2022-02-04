女子向丈夫前東家借錢擬以工還債被拒 竟自備汽油桶點燃沾油布嚇壞人

女子到丈夫前東家借錢說要以工還債被拒，竟自備汽油桶企圖輕生。（記者蔡政珉翻攝）

2022/02/04 18:56

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮民指出，1月底春節連假前目擊在苗栗縣通霄鎮一間鋼鐵廠前，有一名女子拿起抹布當場燃燒，企圖輕生，讓目擊者相當震驚。轄區通霄警方今天也證實確有此事，不過基於偵查不公開原則不便透露太多，該名婦人已經依公共危險罪移送。

據了解，該名61歲朱姓婦人家庭經濟還算正常，但不知何故急需數十萬周轉，因此前往已退休的丈夫前東家借款，並稱可以日後以工抵債。

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不過，當時朱婦情緒不穩，且帶著20公升汽油桶到現場，讓工廠人員感到事情不對勁，立刻通報警方前往協助處理。

朱婦則因廠方拒絕其提議，竟突然拿起打火機，並且將抹布沾滿汽油點燃，讓人嚇了一跳，幸好警方到場後立刻制止，阻止悲劇發生，朱婦所幸也無大礙。

據了解，朱婦丈夫與兒子並不清楚朱婦為何會急需數十萬元周轉，對於朱婦做出極端行為也感到訝異，朱婦被警方帶回派出所後情緒也不穩定，經過員警一番勸說後才逐漸冷靜。

針對警方詢問朱婦是否與人有借貸糾紛或是遇到詐騙集團導致金錢損失，朱婦則不發一語，不願交代事情來龍去脈，也讓警方相當頭痛。

不過，因朱婦在工廠前借貸不成引火行為已危及其他人安全，警方訊後依公共危險罪送辦。

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