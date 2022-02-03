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    男子爬上火車站天橋 警發現救下

    鐵路警察局台中分駐所警員廖韋程（左上側右一）見陳男攀在天橋上意欲往下跳，趕緊上前將陳男拉下來。（記者歐素美翻攝）

    鐵路警察局台中分駐所警員廖韋程（左上側右一）見陳男攀在天橋上意欲往下跳，趕緊上前將陳男拉下來。（記者歐素美翻攝）

    2022/02/03 11:32

    〔記者歐素美／台中報導〕28歲陳姓男子於大年初一清晨7點多，跑到台中火車站，赤腳爬上2樓高的天橋意圖往下跳，鐵路警察局台中分駐所員警發現趕緊制止，將陳男拉下來並送往台中醫院治療，陳男叔叔到場表示，陳男因疾病近來精神狀況不佳，感謝警方協助。

    鐵路警察局台中分駐所警員廖韋程，大年初一清晨7時多值班，發現陳姓男子（28歲）脫下鞋子，赤腳攀爬在分駐所門前的天橋上，因距離分駐所值班台僅約50公尺，廖員發現後連忙前往制止，大叫「不要跳、快下來」，但陳男聽而不聞，仍攀在天橋旁的玻璃圍欄上。廖員於是衝上前將陳男拉下，並協同其他分駐所警員合力將陳送往台中醫院治療，同時通知陳男的叔叔到醫院關心。

    陳男的叔叔到院後表示，陳男近來精神狀況不佳，可能因為自身疾病，而有尋短念頭，十分感謝警方協助。

    鐵路警察局台中分駐所表示，陳男第一次在台中火車站的天橋有脫序行為，提醒民眾春節期間若身邊親友情緒低落或有憂鬱症傾向，應儘快協助前往醫療機構諮詢、善用社會資源求助。

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