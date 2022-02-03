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    台東除夕至大年初二不平靜！發生21起車禍、13起火災 1死26傷

    台東除夕至大年初二發生13起火災，打火兄弟疲於奔命搶災救難。（記者陳賢義攝）

    台東除夕至大年初二發生13起火災，打火兄弟疲於奔命搶災救難。（記者陳賢義攝）

    2022/02/03 08:39

    〔記者陳賢義／台東報導〕疫情升溫來勢洶洶，眾人防疫唯恐避之不及，期盼能過個安全又健康的好年，但台東從除夕到大年初二不平靜，雖然零確診，但交通與火警意外頻傳，短短3天就發生了21起車禍、13起火災，打火兄弟疲於奔命搶災救難，警方也不得閒，增援搶救還得協助交管，呼籲民眾自律，開車小心慢行相互禮讓，燃放煙火及砲竹也要注意周遭是否有易燃物，避免釀成無法挽回的憾事。

    台東大年初二最「火旺」，一天就發生5起火警事件，尤其位在台東市泰安路的一處資源回收場，猛烈火勢和濃濃黑煙數公里可見，還伴隨著令人作嘔的惡臭，就連遠在數公里之外利嘉林道都可聞到，回收場內的1輛怪手和部分機器遭波及，還不時伴著爆裂聲，市區消防人車全出動，不排除是燃放煙火釀災。

    利用大年初二走春前往利嘉林道的蘇姓女子說，山林原本空氣清新，從她11.5K下車走路開始，就一路充滿著燃燒塑膠的味道，全程都需戴口罩，才能舒服些，猜想該不會是市區資源回收場火災的濃煙，往西南飄散到大巴六九的山間，久久不散，真糟！

    台東縣消防局表示，除夕至大年初二共發生21起車禍、13起火災，除夕車禍4件、火災4件；初一車禍6件、火災4件；初二車禍11件、火災5件，交通事故造成1死26傷，火警則無人傷亡。

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