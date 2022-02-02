金門女孩搭高雄輕軌弄丟iPhone 焦急報案喜見高雄捷警已尋獲

金門女孩搭高雄輕軌弄丟iPhone，幸運的被高雄捷警尋獲。（記者王榮祥翻攝）

2022/02/02 10:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕金門朱姓女子在高雄輕軌上遺失iPhone，與友人分頭找了很久都沒找到，焦急之餘就近到派出所報案，同時透過友人撥打自己手機、期待好心人撿到，結果真有人接聽，原來手機很幸運被高雄捷運警察拾獲，現場頓時響起歡呼聲。

高雄捷運警察指出，1日晚18時10分許，正執行燈會巡邏勤務的捷警王隆泉、林文治，於輕軌哈瑪星站（C14）拾獲銀色手機（I Phone12 pro），經詢現場候車民眾，均表示無人遺失，檢視手機有上鎖、也無法藉由手機通訊錄來聯繫失主。

請繼續往下閱讀...

正當員警苦惱時，正好手機有來電訊息，經接聽、原來是失主友人所撥打，且失主此時正在派出所報案當中，電話另一邊，當失主得知手機已由捷運警察拾獲，現場傳出陣陣的歡呼聲。

警方說明，來自金門的朱姓女子（25歲），趁著春節年假來高雄祖母家過年，並於1日與高雄友人邀約一同出遊，沒想到搭乘輕軌時，不慎把隨身手機遺失了，朋友們兵分多路、沿著旅遊途徑四處尋找，但都不見手機蹤影，只好在友人陪同下，前往轄區派出所報案，期待有善心人士拾獲送交派出所招領。

一群人在派出所報案前後，友人也試著撥打手機，後來發現手機已被尋，還是捷運警察撿到的，現場頓時響起歡呼聲，失主直呼「高雄警察效率真快」，並連忙前往捷運西子灣站2號出口，由員警將手機親交失主領回，經當面道謝後離去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法