為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    金門女孩搭高雄輕軌弄丟iPhone 焦急報案喜見高雄捷警已尋獲

    金門女孩搭高雄輕軌弄丟iPhone，幸運的被高雄捷警尋獲。（記者王榮祥翻攝）

    金門女孩搭高雄輕軌弄丟iPhone，幸運的被高雄捷警尋獲。（記者王榮祥翻攝）

    2022/02/02 10:24

    〔記者王榮祥／高雄報導〕金門朱姓女子在高雄輕軌上遺失iPhone，與友人分頭找了很久都沒找到，焦急之餘就近到派出所報案，同時透過友人撥打自己手機、期待好心人撿到，結果真有人接聽，原來手機很幸運被高雄捷運警察拾獲，現場頓時響起歡呼聲。

    高雄捷運警察指出，1日晚18時10分許，正執行燈會巡邏勤務的捷警王隆泉、林文治，於輕軌哈瑪星站（C14）拾獲銀色手機（I Phone12 pro），經詢現場候車民眾，均表示無人遺失，檢視手機有上鎖、也無法藉由手機通訊錄來聯繫失主。

    正當員警苦惱時，正好手機有來電訊息，經接聽、原來是失主友人所撥打，且失主此時正在派出所報案當中，電話另一邊，當失主得知手機已由捷運警察拾獲，現場傳出陣陣的歡呼聲。

    警方說明，來自金門的朱姓女子（25歲），趁著春節年假來高雄祖母家過年，並於1日與高雄友人邀約一同出遊，沒想到搭乘輕軌時，不慎把隨身手機遺失了，朋友們兵分多路、沿著旅遊途徑四處尋找，但都不見手機蹤影，只好在友人陪同下，前往轄區派出所報案，期待有善心人士拾獲送交派出所招領。

    一群人在派出所報案前後，友人也試著撥打手機，後來發現手機已被尋，還是捷運警察撿到的，現場頓時響起歡呼聲，失主直呼「高雄警察效率真快」，並連忙前往捷運西子灣站2號出口，由員警將手機親交失主領回，經當面道謝後離去。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄＋9 牙醫遭感染匡列122人
    2022/02/01 05:30

    高雄＋9 牙醫遭感染匡列122人
    旗津某公寓累計5人染疫 匡列20名住戶隔離、200多人採檢
    2022/01/31 17:24

    旗津某公寓累計5人染疫 匡列20名住戶隔離、200多人採檢
    高雄港群聚燒進社區！近距離2分鐘確診老翁看牙 牙醫也感染
    2022/01/31 16:40

    高雄港群聚燒進社區！近距離2分鐘確診老翁看牙 牙醫也感染
    酒駕加重刑責上路首日 他0.79超標收下高雄第一張罰單
    2022/01/30 21:00

    酒駕加重刑責上路首日 他0.79超標收下高雄第一張罰單
    超過120萬份獎！台灣燈會首創智慧防疫賞燈 虎爺紅包賞一件抽一次
    2022/01/30 13:58

    超過120萬份獎！台灣燈會首創智慧防疫賞燈 虎爺紅包賞一件抽一次

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播