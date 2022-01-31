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    雙雙摃龜！威力彩頭獎下期上看8億 大樂透上看2.1億

    今晚開獎的威力彩，頭獎連29摃，下期頭獎上看8億元。大樂透頭獎則連3摃，下期頭獎上看2.1億元。（記者鄭琪芳攝）

    今晚開獎的威力彩，頭獎連29摃，下期頭獎上看8億元。大樂透頭獎則連3摃，下期頭獎上看2.1億元。（記者鄭琪芳攝）

    2022/01/31 22:05

    〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚除夕夜開獎的威力彩，頭獎連29摃，獎金7.05億元累入下期，下期威力彩頭獎上看8億元。大樂透頭獎則連3摃，下期頭獎上看2.1億元；春節大紅包獎項開出30組、中獎注數37注，其中24組為1注獨得、5組為2注均分、1組為3注中獎。

    本期威力彩中獎號碼第一區「03、07、18、21、23、37」，第二區「06」，本期頭獎及2獎均摃龜。大樂透中獎號碼「04、14、32、33、43、44」，特別號「49」，頭獎摃龜，2獎則有3注中獎，各得186萬餘元。

    大樂透春節大紅包中獎號碼則為「01、03、09、25、33、34、36、43、48」，本期開出30組，總中獎注數37注，其中24組為1注中獎、獨得100萬元，5組為2注均分、各得50萬元，另有1組為3注中獎、各得33萬餘元。根據統計，春節大紅包已開出85組，還有275組，下期將繼續加開。

    台彩表示，開出本期春節大紅包中獎彩券投注站共35家，有兩家1次開出2注，其中1家是台中市北屯區「錢太祖彩券行」，2注中獎金額各為100萬元和50萬元，包含今天的2注在內，本屆已開出5注春節大紅包；另1家為南投縣南投市的「168彩券行」，該投注站曾於2019開出1億元大樂透頭獎，2021年也曾開出1次春節大紅包獎項，今晚一舉增添兩筆紀錄，2注的獎金皆為100萬元。另外，台中市烏日區「億萬彩券行」，自2016年至2021年共開出過5次春節大紅包，今晚再添1次，累計本屆已開出6次。

    台彩大樂透春節大紅包加碼活動從1/28起跑，統計至除夕夜（1/31）為止已送出85組100萬元，中獎注數累計達96注，其中有75注均為獨得百萬獎金，春節大紅包剩餘組數還有275組，大年初一（2/1）開獎的大樂透除了頭獎上看2.1億元外，也將繼續加開9個獎號，買一張大樂透可以對兩種獎項，想中獎的民眾敬請把握機會。

    另外，本期今彩539中獎號碼「05、16、17、33、38」，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落新北市板橋區溪北路36號「億金彩券行」。

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