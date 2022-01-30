當心低溫！偕妻到基隆拜年 七旬翁車站如廁竟猝死

2022/01/30 19:25

〔記者林嘉東／基隆報導〕住新竹的七旬楊姓老翁今天（30日）與妻子搭火車到基隆拜早年；未料，抵站後在火車站公廁小解時猝死；基隆地檢署檢察官相驗後認定，楊翁因心血管疾病發作猝死，已將遺體發交家屬處理後事。

受冷氣團南下影響，基隆地區一早氣溫驟降，體感溫度約10幾度。基隆市消防局今天上午8時許獲報，八堵火車站外公廁男廁內，有名老翁昏厥，意識模糊；經緊急送往醫院急救仍不治。

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鐵路警察局台北分局七堵派出所調查，住在新竹的71歲楊翁今天一早帶著妻子搭火車北上基隆探訪親友拜早年。

楊翁在上午8時許抵達八堵火車站時尿急，步出火車站旁的公廁如廁，遲遲未回；髮妻前往男廁查看，發現老翁靠在尿斗牆上，神情痛苦，趕緊報警；經消防員協助將楊翁送往急救仍不治。

檢警相驗後，認為楊翁心血管疾病發作猝死，已將老翁遺體發交家屬處理後事。

警方指出，中央氣象局今天下午5點13分對基隆市、台北市等7縣市發布低溫特報，今晚起至明日清晨，台灣受大陸冷氣團及強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，有10度以下氣溫發生的機率，呼籲民眾注意保暖。

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