八里垃圾場長規避採購法 圖利業者20萬元判刑3年

新北市八里垃圾掩埋場前場長鄭傑文2014年涉嫌規避採購法公開招標規定，圖利業者。圖為八里掩埋場復育原生植物。（資料照）

2022/01/28 13:18

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市前八里垃圾掩埋場場長鄭傑文2014年在職時，採購近20萬元的新型電腦設備，為了規避超過10萬元要公開招標的「政府採購法」，他把採購案拆成兩筆不到10萬元的單，以利電腦業者吳重九得標。二審高等法院28日依圖利罪判鄭傑文3年刑、吳重九2年2月。

判決指出，鄭傑文在職時負責小額採購的請購作業及擬定公開招標採購案件招標文件，2014年間，八里場有智慧節能規劃需求，鄭傑文的友人吳重九告知他應採購場區智慧節能設備，並先於2014年一起購置包括連線型數位電錶、數位電錶記錄資料庫軟、硬體設備等能源監視管理工具，藉以即時監控用電狀況、抑制尖峰負載用電。

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這些物品於同年度所購，目的及廠商行業別同一，不得分批辦理，且依吳重九的報價，總價格近20萬元，依「中央機關未達公告金額採購招標辦法」及政府採購法規定，超過10萬元的採購，應以限制性招標或公開招標作業，不得逕交特定人或特定公司承作。

鄭傑文為使吳重九取得採購案，遂告知吳重九採購項目拆單，分成兩筆不到10萬元的報價，再由鄭傑文簽辦小額採購公文。

新北市環保局秘書室採購股人員認有分批採購疑慮，並註記於購買電錶記錄資料庫的公文上。鄭傑文為避免遭認定分批施作，與吳重九商議後，兩張報價單改以兩間公司的名義出具，但兩間公司實為吳所有。

高院指出，鄭傑文為使吳重九直接獲取本案採購案件，令其他廠商喪失公平競爭機會，實屬不該，惟念鄭、吳 2 人所為目的在於促進八里場電力能源管理，節約用電能源，立意良善，審酌相關因子後，判鄭傑文共同犯公務員對主管事務圖利罪，處有期徒刑3年，禠奪公權2年；吳重九非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪，判2年2月，禠奪公權2年。可上訴。

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