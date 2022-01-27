中華電信員工涉勾結業者「洗手機」 檢警搜索新北營運處

新北地檢署。（資料照）

2022/01/27 21:38

〔記者王定傳／新北報導〕某電信公司負責人林姓男子涉勾結中華電信北區電信分公司新北營運處林姓女員工，利用中華電信「企業購機免預繳費用」的優惠方案，私下從事「洗手機」牟利販售行為，致中華電信受有3529萬餘元呆帳無法收回，新北地檢署今指揮刑事局及檢察事務官發動搜索，通知2人到案說明，複訊後已將林女請回，林男仍在訊問中，全案朝詐欺取財罪嫌偵辦。

檢警調查，2016至2017年間，林男涉勾結中華電信林姓女員工，利用中華電信企業購機免預繳費用優惠方案，私下從事「洗手機」牟利販售行為，即收購人頭申辦數百個門號，騙走數千支iPhone 6s手機，手機均已售出，致中華電信受有3529萬餘元呆帳無法收回。

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新北檢黑金組檢察官黃筱文今指揮刑事局及檢察事務官，兵分三路搜索林男等人位於新北市中和、宜蘭縣五結鄉住所，與中華電信北區電信分公司新北營運處辦公室，查扣相關文書及手機等物證，並通知2人到案說明，林女複訊後已請回，林男仍在訊問中，全案朝詐欺取財罪嫌偵辦。

中華電今指出，此案是2018年間個案，中華電信為維護公司權益，主動提告，基於偵查不公開原則，不便透露具體細節，但會全力配合後續司法調查，協助釐清相關涉案人員法律責任；中華電信並強調，此案對財務無影響。

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