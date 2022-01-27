324行政院流血驅離國賠140萬 法院判決理由曝光...

台北市警局驅離佔領行政院民眾，部分員警手段逾越比例原則，國賠140萬餘元。（資料照）

2022/01/27 13:30

〔記者吳政峰／台北報導〕2014年3月24日，台北市警局強勢驅離佔領行政院的太陽花學運成員，部分員警行為過激，造成時任立委的周倪安等多名民眾受傷、濺血及骨折，其中29人聲請國賠。二審高等法院從傷勢研判員警值勤手段逾越比例原則，27日除維持一審判賠111萬1570元，再判北市警多賠29萬29萬6599元，共140萬餘元。

高院指出，「集會遊行法」第6條禁止民眾在行政院院區周邊集會，案發當日，佔領行政院的成員不只在行政院外集會，還以油壓剪、鐵撬等物品破壞拒馬，把棉被覆蓋上去後翻越進入行政院區，確已違法。

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高院解釋，北市警局所屬員警為保護國家重要機關安全，避免陳抗民眾失控而危害公共秩序，對於侵入行政院區及聚集於禁制區內的民眾進行強制驅離，屬適法行為，但應符合比例原則，不得逾越必要限度。

高院勘驗現場影片後發現，現場陳抗民眾並未施加暴力，反而是部分員警執行驅離的手段逾越比例原則；此外，民眾受到頭皮撕裂傷、頭部挫傷、眼窩骨骨折、肋骨骨折等傷勢，應非員警以抬抱、拉離等方式進行驅離過程所致。當事人已證明傷勢與部分員警執法過當有關，適用「國家賠償法」。

高院審酌事件起因、傷勢、醫療費等因素，認北市警應賠償19位民眾，除了一審已判賠111萬1570元，27日再追加判賠29萬6599元，共計140萬8169元。北市警不得上訴。

獲賠名單如下：

1、黃貴蘭：12萬元

2、江政韓：12萬4175元

3、周倪安：20萬元

4、林志傑：10萬元

5、蘇俊雄：10萬元

6、黃昰森：10萬元

7、鄭運陽：10萬0905元

8、李孟融：10萬1005元

9、陶漢：10萬元

10、周榮宗（已歿，由周李玉梅、周伯陽、周平光、周佳伶、周佳京繼承）：10萬8980元

11、黃泰綸：6萬元

12、李昇璋：6萬元

13、尹新堯：6萬1050元

14、張秉生：1萬2054元

15、汪家慶：6萬元

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