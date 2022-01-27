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    色狼襲胸踢到鐵板 俏麗OL狂追拍照 報警逮人

    示意圖

    示意圖

    2022/01/27 10:46

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名蘇姓男子是地方上的頭疼人物，去年10月9日深夜，見搭公車返家的俏麗OL從公車站步行回家時，一路尾隨，最後跑到該名女子前面，回頭伸手襲胸。被害女子不甘受辱，反過來狂追蘇男並拍照。蘇男嚇到躲回家中，不敢露面。被害人拿著照片報警，將蘇男逮捕歸案。基隆地檢署近日審結，依涉犯性騷擾防治法，依法將蘇男起訴。

    據悉，年近40歲的蘇姓男子有多項毒品前科，經常在住處附近鬧事驚動警方協助，是地方上的頭疼人物。

    檢警調查，案發當時蘇男見身材姣好的OL下車後，先是尾隨在後，接著又刻意跑到對方面前，佯裝與被害女子擦身而過；走在被害人前、後數次後，已讓她有警覺心，時時提防著蘇男。

    未料，走在前方的蘇男卻突然回頭，同步將手伸向被害OL胸部，摸了一下，隨即拔腿逃逸。

    被害女子見狀，氣憤之餘追了上去，並拍下蘇男的背影，且一路追到他家門口，順手又拍下蘇家外觀。

    警方根據被害人提供的兩張照片，比對出蘇男身分，前往蘇家逮人時，他還穿著犯案時的衣物，罪證確鑿。蘇男被帶到警局時，也當場承認犯行，檢察官偵訊後，認定蘇男涉犯性騷擾防治法，依法將他起訴，並向法院聲請見易判決處刑。

    基隆市警察局婦幼警察隊組長林敬群表示，被害女子利用手機蒐證，是面對性騷擾案件正確的處置方式，平常宣導就會告訴民眾遇到性騷擾時，要記得1抓2叫3拍照，有拍照做為佐證，利於警方逮捕犯嫌及進入司法程序時可當有利證據，但追逐犯嫌部分，則須審慎評估，應該要以人身安全為要；此外，民眾也可以利用110視訊報案系統，除了即刻報案及定位外，現場的影像也會直接回傳到當地警局的勤務指揮中心，利於警方了解現場狀況。

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