疏導車流 通霄警方祭「無線監視器」結合APP遠端監控3條主要縣道。（記者蔡政珉翻攝）

2022/01/26 12:29

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄警方有鑑於轄內3條主要幹道121、128、140縣道因春節將屆，分別有遊客、返鄉人潮湧入，故於3條交通要道設置「無線監視器」，並結合APP遠端監控車流狀況，希望有效疏導車流，避免民眾塞車也影響附近住戶進出，希望新科技帶來新氣象。

通霄警方局指出，目前台61線西濱快速道路已全線通車，車輛行經國道3號通霄交流道前遇車流量大或壅塞時，勢必提前下交流道，經128線縣道右轉台1線後進入台61線通灣聯絡道行走替代道路台61線西濱快速道路繼續北上或南下，或左轉台1線南下後再左轉縣道121線前往通霄花海或飛牛牧場，車流量勢必增多。

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至於140縣道素有苗栗南橫公路之稱，為苑裡鎮通往福爾摩沙高速公路苑裡交流道、連接西濱快速道路與台1線及附近支線重要幹道，加上鄰近工業區，平時車流量就大，也成為警方監控車況的重點。

通霄警方表示，為避免出現車流壅塞情形，選擇適當制高點透過網路架設「無線監視器」結合APP遠端監控，若遇到車流壅塞時可立即派員在3分鐘內抵達交通節點以控燈方式疏導，並立即反映廣播媒體提醒用路人改由替代道路行駛。

疏導車流 通霄警方祭「無線監視器」結合APP遠端監控3條主要縣道。（記者蔡政珉翻攝）

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