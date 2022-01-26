韓籍女婿整地休息抽根煙…竟把鄰居農地上的設施都燒光了

韓籍台灣女婿煙蒂未捻熄而把鄰居農地上的農業設施和農具、機車都燒燬了，南投地院法官以失火燒燬物品罪名，判處拘役30日 。（記者陳鳳麗攝）

2022/01/26 08:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕韓國籍的台灣女婿，在妻子所有的農地上整理雜草，工作做完後抽菸休息，但抽完菸沒有將煙蒂完全捻熄，即丟入枯木及雜草堆中，致煙蒂慢慢引燃土地上的枯木、雜草等可燃物品，並延燒到鄰居的農地，將鄰居的溫室塑膠布、黑網、肥料、農具及機車，該名韓籍人士賠償鄰居的損失外，南投地院也以失火燒燬物品罪名，判處拘役30日，如易科罰金折合3萬元。

這名60歲的韓國籍台灣女婿，是在去年2月初的下午1點多，在妻子名下的農地除雜草和整理枯木，而工作完後就抽菸休息，抽完菸後將煙頭往地下一擰，以為煙已擰熄，隨即丟到剛剛整理的雜草和枯木堆中，然後就離開。該韓籍男子不知自己的煙蒂沒有捻熄，煙蒂慢慢引燃土地上的枯木、雜草等可燃物品。

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火勢蔓延到隔壁鄰居所有的農地，將鄰居農地上的溫室塑膠布、黑網、肥料、雜草抑制蓆、農具，以及鄰居的一部重型機車都燒掉，該場火災經調查後，確認是韓籍中年男子的煙蒂未所引發，該男子也坦承是他引起，被南投地檢署檢察官以觸犯公共危險罪嫌起訴，而在南投地院審理期間，韓籍男子與鄰居達成和解，並賠償鄰居損失，南投地院法官近日將該男子以失火燒燬物品罪名，判處拘役30日，如易科罰金折合3萬元。

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