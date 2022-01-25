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    果然有貓膩！貝里斯籍貨輪漂流獲救 竟藏5200箱私菸

    合茂號私菸用黑色塑膠袋包裝，岸巡弟兄努力搬運。（記者劉禹慶攝）

    合茂號私菸用黑色塑膠袋包裝，岸巡弟兄努力搬運。（記者劉禹慶攝）

    2022/01/25 18:44

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年12月24日在基隆外海進水棄船的貝里斯籍合茂號雜貨船，經洋流與東北季風推移，27日漂流至200海浬外澎湖後寮天堂路擱淺，經拖船公司拖往馬公港區停泊，赫然發現船上藏有約5200箱私煙，今日進行起貨行動，全案進入司法程序。

    根據了解，貝里斯籍合茂號雜貨船在基隆外海進水棄船，4名船員先行救起，但船隻隨著洋流及東北季風推移下，一路往澎湖方向移動，擱淺在澎湖白沙鄉後寮著名觀光景點天堂路外，經航港局召開緊急應變會議，要求委託海歷公司利用下午漲潮時拖離擱淺區，將船隻拖至澎湖商港馬公碼頭區4號碼頭暫時靠泊，原本預定今年元月4日返回高雄港，卻遲遲無動靜。

    其實合茂號甫抵馬公港，岸巡人員就在船上發現大批私煙，但因爭論公海航行及海難的管轄權歸屬問題，因此遲遲沒有動作，直至今日才傳出高雄機動查緝隊跨海偵辦，由澎湖地檢署指揮，並出動大批金馬澎分署第七岸巡隊弟兄前往協助搬運，一時間碼頭出現大批身著白色防護衣隊伍，由船上搬運黑色塑膠袋包裝的私煙，引起路過人車側目。

    由於私煙數量過於龐大，因此第七岸巡隊估計全部搬運完畢，恐將花數日之久，澎湖縣政府財政處接獲通知，因保稅倉庫無法容納，將先租用貨櫃密封放置，等待澎湖地檢署偵查終結，再進一步進行銷毀作業，目前已知為中國福建的金橋七香煙品牌，市價多少？將由財政部進一步估計後才能確定。

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    馬公港碼頭出現大批白衣部隊，引發路過人車側目。（記者劉禹慶攝）

    馬公港碼頭出現大批白衣部隊，引發路過人車側目。（記者劉禹慶攝）

    合茂號貨輪去年十二月二十八日拖進馬公港，就發現其中有貓膩。（記者劉禹慶攝）

    合茂號貨輪去年十二月二十八日拖進馬公港，就發現其中有貓膩。（記者劉禹慶攝）

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