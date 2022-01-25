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    用路人看過來！中市這處五岔路口車禍多 AI科技執法2/16啟用

    台中市北區三民、崇德、五權、錦南街是不對稱五岔路口，車禍頻傳。（警方提供）

    台中市北區三民、崇德、五權、錦南街是不對稱五岔路口，車禍頻傳。（警方提供）

    2022/01/25 17:01

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區三民、崇德、五權、錦南街是不對稱五岔路口，因道路錯綜、交通繁複，車輛常任意違規導致事故頻傳，常名列全市十大易肇事路口前3名，市警局為此特別在該路口建置多功能執法設備，針對闖紅燈、跨越雙白線等違規態樣，導入AI科技執法取締，提醒用路人注意，以免瘦了荷包。

    由於該項科技執法將在農曆春節後，也就是2月16日正式啟用，轄區第二分局提前實施宣導，今（25）日下午由分局長陳家銘率員警、義交及警察志工等，在該處5個路口舉牌宣導，期讓民眾更了解警方的執法措施。

    市警局交通大隊表示，該五岔路口是通往中國醫药大学附設醫院、中友商圈、一中街的交通樞纽，因車流量大車禍頻傳，經統計每年平均90件以上交通事故發生，尤其是去年全年共發生185件交通事故，因此特別規劃在該路口建置多功能執法設備，導入AI科技執法，並嚴格審查違規採證資料。

    而偵測違規態樣包括闖紅燈、跨越雙白線、未依規定兩段式左轉、未依標誌、標線、號誌指示行駛、機車行駛行人穿越道，以及其他不遵守標誌標線號誌指示行駛等違規行為自動偵測取締。

    交大大隊長徐坤隆說，北區五岔路口的車流動線較為複雜，如果車輛不遵守相關交通管制措施行駛，容易發生交通事故，進而影響車流紓解，造成壅塞，希望透過科技設備全天候運作的輔助，導正、警惕用路人遵守交通規則，改善現場交通狀況。

    而該項執法措施目前為宣導期，會持續觀察設備運作狀況並即時調整，預計於春節後2月16日正式執法，設置科技執法設備目的不是要開出罰單，而是希望行經該路口的駕駛人能遵守相關交通規則，降低交通事故發生的機率，維護市民的交通安全。

    警方在該路口建置多功能執法設備，導入AI科技執法取締。（警方提供）

    警方在該路口建置多功能執法設備，導入AI科技執法取締。（警方提供）

    警方在該路口建置多功能執法設備，導入AI科技執法取締。（警方提供）

    警方在該路口建置多功能執法設備，導入AI科技執法取締。（警方提供）

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