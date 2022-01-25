嘉縣消防局東石分隊啟用 鄉親捐勘查及救護車添救災能量

嘉義縣長翁章梁（前）、縣消防局長呂清海（後）體驗鄉親捐贈的災情勘查車。（記者王善嬿攝）

2022/01/25 16:47

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣消防局第一大隊東石分隊，原廳舍老舊，且經2016年0206台南地震梁柱損毀嚴重，結構安全堪慮，嘉義縣斥資3946萬餘元，另擇縣道168線近台17線處新建辦公大樓，今天舉行落成啟用典禮。

嘉義縣長翁章梁、消防署主任秘書簡萬瑤等人今先上香祈求消防人車進駐後救護勤務順利，隨後剪綵揭牌。

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翁章梁表示，消防救援人命、是施政的基本，一定要做好；這兩年遇到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，消防救護確診者，承受很大的壓力，謝謝打火弟兄抗壓、為民服務，希望透過大家努力，讓消防愈做愈好。

翁章梁說，東石消防分隊歷經多次流標，終於順利完工啟用，希望提供消防弟兄好的辦公空間，為民眾做好服務。

嘉義縣鑫立鑄造廠有限公司及一名善心人士，今天分別捐贈災情勘查車、救護車各一輛，增強消防局救災救援能力。

鑫立董事長陳榮雄表示，公司一直都設在台灣，不過全家很早就移居到加拿大，12年前響應政府政策，全家又返回嘉義縣故鄉居住，有感於取之於社會、用之於社會，盡一己之力提供消防局車輛，讓消防弟兄救災、救援更有力。

嘉義縣消防局表示，東石消防分隊由中央一般性補助編列908萬3千元、災準金2174萬元，加上縣府自籌864萬5千元，總工程經費3964萬8千元；2020年2月施工興建，2021年9月完工，基地面積約748坪，總樓地板面積約350坪，為3層樓鋼筋混凝土建築，一樓規劃值班室、車庫，二樓打造健身空間，三樓為辦公室、公用浴廁及隊員寢室。

嘉義縣消防局東石分隊新辦公大樓今由嘉義縣長翁章梁（右六）、嘉縣消防局長呂清海（右五）等人一起揭牌啟用。（記者王善嬿攝）

鑫立鑄造廠有限公司董事長陳榮雄（右二）回饋鄉里，捐贈一台災情勘查車，今全家出席捐贈典禮。（記者王善嬿攝）

東石消防分隊新辦公大樓內設有訓練器材。（記者王善嬿攝）

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