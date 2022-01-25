老婦遇假檢警老梗行騙 1週被騙光1200萬老本

警方查扣211萬元、人頭金融卡、存摺、印章、點鈔機、工作機、監視器主機與毒咖啡包等贓證物。（記者邱俊福攝）

2022/01/25 15:25

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市一名7旬林姓老婦人，去年遇上「假檢警」詐騙集團，被對方以涉及刑案需監管帳戶的老梗，騙走提款卡、密碼，歹徒於一個禮拜內，用網路銀行將1200萬元存款盜轉一空，刑事局偵九大隊第二隊今宣布破獲該集團收帳水房，初步清查約有11人受騙，逮捕李等4人送辦。

警方調查，去年9月間，該詐騙集團假冒戶政事務所人員來電告知林姓老婦人，有他人代辦身分證為由，再將電話轉至假警察、假法院主任，誆稱涉入刑案，必須監管名下財產及交付銀行提款卡、密碼，並要求加LINE，天天回報行程，還以案件偵辦中，不准被害人向家人提起此事。

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被害人家屬在中秋連假結束後，要提領存款，赫然發現其帳戶存款均被提轉一空，才驚覺被騙，報警偵辦。

警方調查，該集團利用網路繳費轉帳每次上限3萬元，但次數無上限的漏洞，向第三支付公司申請一個虛擬帳號，作為網路繳費人頭帳號，將被害人交付的提款卡，以讀卡機方式，進行網路銀行繳費，因每次僅能轉3萬元，1個禮拜內共轉帳高達400次，把存款1200萬元盜領一空。

經警方長期蒐證，本月6日，前往北市中山區將李姓男子為首的收帳水房搗破，逮捕李等4人到案，查扣211萬元、人頭金融卡、存摺、印章、點鈔機、工作機、監視器主機與毒咖啡包15包等贓證物，分依詐欺罪、洗錢、毒品等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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