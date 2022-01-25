女脫光躺神桌下祈治母病 乩童乘機性侵判刑4年6月

黃董向小芳誆稱，神桌下裸睡36天可拯救生病母親，再伺機猥褻與性侵害。（示意圖）

2022/01/25 14:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市有性侵害前科的65歲男子黃董，4年前出獄後，當起宮廟乩童，女子小芳到廟內為生病的母親祈福，黃董自稱神明上身，收費4萬元後命令小芳全裸，到神桌下方躺3小時，而且要連續躺36天，再乘機猥褻與性侵害得逞，檢警偵查時，黃董辯稱「神明上身起乩」，不知發生何事，法官不採信他的怪力亂神之詞，依強制猥褻罪與強制性交罪，合併判刑4年6月。

判決書指出，黃董在10多年前，就曾假借宗教之名性侵害女子，判刑13年，2017年11月假釋出獄後，當中市太平區一間宮廟的乩童，前年（2020）11月9日，小芳（化名）到廟內為生病的媽媽祈福，黃董見有機可趁，自稱神明附身，可收費4萬元做法事，幫小芳之母改運。

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同年月10日凌晨2時，小芳依約到宮廟內，黃董卻是用怪異手法，命小芳只穿內衣褲，由他用毛筆沾血，在小芳身上畫符，之後又命小芳全裸，進入神桌下方的小隔間躺3小時，身上蓋著兩塊麻布，小芳返家見母親神色改善，對黃董深信不疑，同月11日上午7時，小芳再度到宮廟，全裸蓋麻布躺在神明桌下，黃董卻爬進來，伸鹹豬手摸小芳的腿，還恐嚇「不要多想，我是看祭改效果，如果告訴別人，會害到別人，不能保證為媽媽作法的效力」，小芳只能咬牙讓黃董逞慾。

小芳之後不願再到宮廟已有警惕，黃董卻又聯繫小芳說，「神明說不能半途而廢，不然媽媽沒救」，他還保證「不會做讓妳不舒服的事」，孝順的小芳同年月13日又到宮廟內，重複全裸躺在神明桌下的過程，不料，黃董變本加厲，以「這是幫妳祭改，做一半的話，媽媽的事無法保證」、「這是幫妳把身體不好東西弄掉」等說詞，性侵小芳得逞。

檢方偵查時，黃董全盤否認，他宣稱當時起乩，神明附身，他不知道發生什麼事，台中地院審理時，他宣稱是因為借錢與使用車輛等糾紛，被小芳挾怨而不實指述，他強調，在作法事的時候，如果真的有神降臨時，起乩時身體會不受控制，所以現場會有其他信眾協助，他不會與小芳「一對一」相處。

一審法官不採信，認為他犯罪後態度不佳，且曾有竊盜、妨害自由、強制性交等前科，之前也曾利用被害人畏懼鬼神之心理，犯強制性交罪，於2017年11月出獄，竟不知悔改，以在宮廟担任乩身之身分，利用小芳之母生病，欲尋求改善之急切心理，以及對民俗信仰深信不疑之信念，對素昧平生的小芳有上述犯行，判處徒刑4年6月，黃董上訴二審，台中高分院駁回，可上訴三審。

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