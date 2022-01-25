理科太太、先生離婚調解 訴訟焦點在小孩監護權

百萬YouTuber「理科太太」陳映彤（中）與台裔美籍老公John打離婚訴訟，台北地院家事法庭日前開庭，夫妻就離婚部分達成協議，但小孩的監護權等問題，尚未達成協議，北院家事庭25日再度開庭，陳映彤在律師與經紀人陪同下出庭。（記者廖振輝攝）

2022/01/25 11:47

〔記者溫于德／台北報導〕本名陳映彤的百萬YouTuber「理科太太」與台裔美籍「理科先生」John打離婚訴訟，雙方已同意離婚，不過小孩監護權與夫妻財產如何分配尚未達成共識，台北地院家事法庭排定今天上午再度進行調解。John早早抵達法院，並未受訪；至於稍晚抵達的陳映彤雖未談到案件內容，但關心國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，希望大家可以花一點時間防疫，過個好年。

離婚案件上午10時30分進行調解，John約在9時30分獨自搭Uber抵達法院，入庭前並未受訪。至於10時許抵達的陳映彤則對媒體表示，全案目前處於保密階段，不宜對外多談，不過夫妻平時採平靜態度溝通。

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現場媒體關心日前友人爆料稱John很多生活費都由陳映彤支付，包括手術費等，要求放過陳映彤，訊問陳對此事的看法？陳映彤認為再多說都是傷害，律師賴芳玉隨即接話表示出庭後再做說明，陳映彤入庭前強調，目前疫情加峻，希望大家可以花一點時間防疫，過個好年。

現年34歲的陳映彤赴美取得生物醫學工程碩士學位，同時在美國發展護膚產品，但創業之路並不順遂，直到她親身人體試驗，先讓臉長出痘痘後再塗上自己研發的產品，後把過程剪成段片上傳，迅速累積逾2300萬點閱率，不僅救活公司也讓民眾開始認識「理科太太」。

「理科太太」後來透過YouTube頻道「理科太太Li Ke Tai tai」開場白「嗨，大家今天過得好嗎？」與粉絲進行互動，加上「理科先生」現身頻道加持，短短258天便達成百萬訂閱數，羨煞眾多YouTuber，是近年來國內排名數一數二的知識型頻道。

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