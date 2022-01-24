為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    太顯眼！男揹大紅包偷騎他人租借單車 警隔天巧遇破案

    男揹大紅背包涉偷騎外籍大學生租的YouBike單車，警隔天巧遇破案。（警方提供）

    男揹大紅背包涉偷騎外籍大學生租的YouBike單車，警隔天巧遇破案。（警方提供）

    2022/01/24 18:33

    〔記者黃良傑／高雄報導〕來台就讀高雄某大學的衣索比亞外籍學生，騎租來的YouBike至鹽埕區超商購物，結帳準備離去時，竟發現租用單車不翼而飛，擔心被求償上萬元租車失竊賠償，焦急地向鹽埕分局報案求助，警方於隔天一次護鈔服務，見李姓男子肩揹紅色大背包，恰與調閱的監視畫面中的竊嫌特徵相近，李男否認稱單車是借來的，警方將他帶回偵訊，李男見了監視器影像才坦承，警方今天依法送辦。

    警方今指出，上週受理外籍大學生報案同時安撫其情緒，承諾會幫他找回單車，經調閱路口監視器畫面，發現出租單車被一名揹著紅色背包的男子騎走，十分巧合的是隔天上午，七賢路派出所警員李堉銘執行護鈔勤務，恰巧途中發現揹著大紅背包的李男騎著同款YouBike出租單車逛大街，立即將他攔下。

    李男（40歲）向警方辯稱單車是借來的，但警方調查李男當天是騎著一輛銀色單車，停在外籍大學生租騎的YouBike旁，疑似「以車換車」方式，涉嫌騎他人租用的YouBike離去，李男稱銀色單車是他所有，否認偷YouBike。

    員警比對該出租單車編號，確認是失竊的單車，加上李男肩上的大紅色背包太顯眼，將他帶回派出所播放監視器畫面，警方疑惑李有車，為何以車換車騎走他人租借的YouBike，懷疑他見到未上鎖且單價高的YouBike，一時貪念想佔為己有，才動手行竊，警訊今依竊盜罪嫌函送法辦。

    男揹大紅背包涉偷騎外籍大學生租的YouBike單車，警隔天巧遇破案。（警方提供）

    男揹大紅背包涉偷騎外籍大學生租的YouBike單車，警隔天巧遇破案。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    賊見機車鑰匙未拔偷車被逮 辯稱以為神明指示可以騎走
    2022/01/12 09:33

    賊見機車鑰匙未拔偷車被逮 辯稱以為神明指示可以騎走
    偷車載妻、父遇臨檢 莽男撞警車逃逸被逮 判關11個月
    2021/12/19 09:05

    偷車載妻、父遇臨檢 莽男撞警車逃逸被逮 判關11個月

    限時活動！清淨機90天鑑賞 滿意再留
    好兇！印度偷車賊遇臨檢 乾脆綁架警察
    2021/10/19 22:16

    好兇！印度偷車賊遇臨檢 乾脆綁架警察
    騎偷來的YouBike閒晃 服裝「特別」引警注意
    2015/11/17 11:40

    騎偷來的YouBike閒晃 服裝「特別」引警注意

    用眼狂魔必備！有「它」輕鬆顧目睭
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播