太顯眼！男揹大紅包偷騎他人租借單車 警隔天巧遇破案

男揹大紅背包涉偷騎外籍大學生租的YouBike單車，警隔天巧遇破案。（警方提供）

2022/01/24 18:33

〔記者黃良傑／高雄報導〕來台就讀高雄某大學的衣索比亞外籍學生，騎租來的YouBike至鹽埕區超商購物，結帳準備離去時，竟發現租用單車不翼而飛，擔心被求償上萬元租車失竊賠償，焦急地向鹽埕分局報案求助，警方於隔天一次護鈔服務，見李姓男子肩揹紅色大背包，恰與調閱的監視畫面中的竊嫌特徵相近，李男否認稱單車是借來的，警方將他帶回偵訊，李男見了監視器影像才坦承，警方今天依法送辦。

警方今指出，上週受理外籍大學生報案同時安撫其情緒，承諾會幫他找回單車，經調閱路口監視器畫面，發現出租單車被一名揹著紅色背包的男子騎走，十分巧合的是隔天上午，七賢路派出所警員李堉銘執行護鈔勤務，恰巧途中發現揹著大紅背包的李男騎著同款YouBike出租單車逛大街，立即將他攔下。

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李男（40歲）向警方辯稱單車是借來的，但警方調查李男當天是騎著一輛銀色單車，停在外籍大學生租騎的YouBike旁，疑似「以車換車」方式，涉嫌騎他人租用的YouBike離去，李男稱銀色單車是他所有，否認偷YouBike。

員警比對該出租單車編號，確認是失竊的單車，加上李男肩上的大紅色背包太顯眼，將他帶回派出所播放監視器畫面，警方疑惑李有車，為何以車換車騎走他人租借的YouBike，懷疑他見到未上鎖且單價高的YouBike，一時貪念想佔為己有，才動手行竊，警訊今依竊盜罪嫌函送法辦。

男揹大紅背包涉偷騎外籍大學生租的YouBike單車，警隔天巧遇破案。（警方提供）

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