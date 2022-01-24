為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「外二車道」交通陷阱題 誤闖紅燈收罰單仍被法官判繳

    南迴公路草埔橋段「外二車道」專用的標示，令不少駕駛人不知其解，旁邊有闖紅燈照相伺候，答錯者將收罰單。（記者黃明堂攝）

    南迴公路草埔橋段「外二車道」專用的標示，令不少駕駛人不知其解，旁邊有闖紅燈照相伺候，答錯者將收罰單。（記者黃明堂攝）

    2022/01/24 15:47

    〔記者黃明堂／台東報導〕「外二車道專用」這個路標在南迴公路絕無僅有，令不少駕駛人一頭霧水，有台東的駕駛人因誤判而收到2700元的闖紅燈罰單，因不服而打行政訴訟。不過，法官認其行為縱無故意，亦難認無過失，判決裁罰並無違誤。

    南迴公路草埔隧道於2019年底通車後，就有用路人出隧道後被草埔路口的燈號困惑了，從隧道出來的駕駛人認為南下車道只有兩個車道，但燈號卻有「內車道專用」、「外二車道專用」兩組，紅綠燈號不同；從路肩起算第二車道的駕駛人，都認為自己走在「內車道」，導致紅燈該停卻往前走，或綠燈該走卻傻傻的等紅燈。

    公路總局接獲民眾反映後，將「內車道專用」的路標」改為「草埔社區專用」，但保留了「外二車道」這個令人難理解的名稱，並且設有闖紅燈測速照相考驗駕駛人，答錯的，就得收紅單。

    台東江姓駕駛人於去年8月間駕自用小客車行駛於屏東縣獅子鄉台9線438.2公里南下草埔橋口，因有闖紅燈違規行為，經屏東縣警察局逕行舉發，江男不服舉發，提出陳述並申請裁決，高雄區監理所仍認定違規，裁處2700元，記違規點數3點，江男不服，向台東地院提起行政訴訟。

    江男說，號誌設置應清楚明白符合明確性讓用路人可以簡單明確遵守，而不應該設置在容易讓人誤判的地方，使用路人陷於錯誤而受罰，因設置不良讓用路人誤判並受罰實在很不應該等。高雄區監理所答辯堅持設置無違誤，江男違規行為明確。

    法官認為，行政罰法第7條第1項定有明文「違反行政法上義務之行為非出於故意或過失者，不予處罰。」應以行為人主觀上有可非難性及可歸責性為前提，如行為人主觀上可認定有出於故意或過失情形，當予處罰。

    法官認為，「外二車道專用」告示牌以及「外二車道專用」號誌均係位於其車道前方，且「外二車道專用」號誌清楚顯示為紅燈，並無偏斜或有誤認之虞，然江男卻忽視其正前方「外二車道專用」號誌為紅燈，未依規定於外二車道停止線前停車，卻依據其左側偏斜之「草埔社區專用」號誌為綠燈貿然通行，其行為縱非故意，亦難認無過失，訴請撤銷罰單為無理由，應予駁回。

    此判決令不少駕駛人為江男抱屈，認為道路標示不明確就是「陷阱題」，民眾誤判就是過失，要接罰單，行政單位不必為標示不明負責，還可坐收罰單收入。

    南迴公路草埔橋段「外二車道」專用的標示，令不少駕駛人不知其解，旁邊有闖紅燈照相伺候，答錯者將收罰單。（記者黃明堂攝）

    南迴公路草埔橋段「外二車道」專用的標示，令不少駕駛人不知其解，旁邊有闖紅燈照相伺候，答錯者將收罰單。（記者黃明堂攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    春節期間到期交通罰單 可延至2月7日繳款
    2022/01/17 12:35

    春節期間到期交通罰單 可延至2月7日繳款
    違規男挨罰29萬房子被貼封條 連累八旬老母籌錢清償
    2022/01/13 12:28

    違規男挨罰29萬房子被貼封條 連累八旬老母籌錢清償

    限時活動！清淨機90天鑑賞 滿意再留
    不繳360筆停車費欠繳罰單卻買新車 被告知新車將查封火速繳清
    2022/01/10 08:50

    不繳360筆停車費欠繳罰單卻買新車 被告知新車將查封火速繳清
    陷阱題害噴飛1200元？ 車直走卻收到「未打方向燈」罰單
    2022/01/08 13:19

    陷阱題害噴飛1200元？ 車直走卻收到「未打方向燈」罰單

    用眼狂魔必備！有「它」輕鬆顧目睭
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播