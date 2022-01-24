「外二車道」交通陷阱題 誤闖紅燈收罰單仍被法官判繳

南迴公路草埔橋段「外二車道」專用的標示，令不少駕駛人不知其解，旁邊有闖紅燈照相伺候，答錯者將收罰單。（記者黃明堂攝）

2022/01/24 15:47

〔記者黃明堂／台東報導〕「外二車道專用」這個路標在南迴公路絕無僅有，令不少駕駛人一頭霧水，有台東的駕駛人因誤判而收到2700元的闖紅燈罰單，因不服而打行政訴訟。不過，法官認其行為縱無故意，亦難認無過失，判決裁罰並無違誤。

南迴公路草埔隧道於2019年底通車後，就有用路人出隧道後被草埔路口的燈號困惑了，從隧道出來的駕駛人認為南下車道只有兩個車道，但燈號卻有「內車道專用」、「外二車道專用」兩組，紅綠燈號不同；從路肩起算第二車道的駕駛人，都認為自己走在「內車道」，導致紅燈該停卻往前走，或綠燈該走卻傻傻的等紅燈。

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公路總局接獲民眾反映後，將「內車道專用」的路標」改為「草埔社區專用」，但保留了「外二車道」這個令人難理解的名稱，並且設有闖紅燈測速照相考驗駕駛人，答錯的，就得收紅單。

台東江姓駕駛人於去年8月間駕自用小客車行駛於屏東縣獅子鄉台9線438.2公里南下草埔橋口，因有闖紅燈違規行為，經屏東縣警察局逕行舉發，江男不服舉發，提出陳述並申請裁決，高雄區監理所仍認定違規，裁處2700元，記違規點數3點，江男不服，向台東地院提起行政訴訟。

江男說，號誌設置應清楚明白符合明確性讓用路人可以簡單明確遵守，而不應該設置在容易讓人誤判的地方，使用路人陷於錯誤而受罰，因設置不良讓用路人誤判並受罰實在很不應該等。高雄區監理所答辯堅持設置無違誤，江男違規行為明確。

法官認為，行政罰法第7條第1項定有明文「違反行政法上義務之行為非出於故意或過失者，不予處罰。」應以行為人主觀上有可非難性及可歸責性為前提，如行為人主觀上可認定有出於故意或過失情形，當予處罰。

法官認為，「外二車道專用」告示牌以及「外二車道專用」號誌均係位於其車道前方，且「外二車道專用」號誌清楚顯示為紅燈，並無偏斜或有誤認之虞，然江男卻忽視其正前方「外二車道專用」號誌為紅燈，未依規定於外二車道停止線前停車，卻依據其左側偏斜之「草埔社區專用」號誌為綠燈貿然通行，其行為縱非故意，亦難認無過失，訴請撤銷罰單為無理由，應予駁回。

此判決令不少駕駛人為江男抱屈，認為道路標示不明確就是「陷阱題」，民眾誤判就是過失，要接罰單，行政單位不必為標示不明負責，還可坐收罰單收入。

南迴公路草埔橋段「外二車道」專用的標示，令不少駕駛人不知其解，旁邊有闖紅燈照相伺候，答錯者將收罰單。（記者黃明堂攝）

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