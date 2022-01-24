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    國1五楊高架中壢路段火燒車 濃煙造成車流一度回堵3公里

    國道1號五楊高架北向63.5公里中壢路段火燒車，消防人員馳往搶救，現場火勢猛烈。（記者李容萍翻攝）

    國道1號五楊高架北向63.5公里中壢路段火燒車，消防人員馳往搶救，現場火勢猛烈。（記者李容萍翻攝）

    2022/01/24 14:56

    〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號五楊高架北向63.5公里中壢路段，今（24）日下午1點15分發生1件火燒車事故，當時1輛自小客車因不明原因起火燃燒，案發當時，國道公路警察局第一公路警察大隊巡邏車剛好經過，發現這輛小客車停於路肩引擎室冒煙，隨即停車查看，並通知119派消防車。

    桃園市消防局第二大隊共調派救護車1輛、消防車3輛，共4車10人前往現場搶救，消防人員花了近20分鐘撲滅火勢，但整輛車付之一炬，幸無人員受困受傷，由於現場濃煙造成車流回堵3公里，並影響主線車道車流，警方立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。

    警方調查，21歲的柯姓女子駕駛小客車，行經國道1號五楊高架高架北向63.5公里中壢路段，發現車輛引擎室不明原因冒煙，立刻將車行駛到路肩，恰巧第一大隊巡邏車經過看到，立即上前協助，並通報消防單位，沒多久車頭即開始起火，火勢即一發不可收拾，員警趕緊請車上3人遠離車輛，所幸當時員警及時發現並提供協助，車上3人都沒有受傷，也未有其他用路人遭受波及，消防車隨後趕到將火勢撲滅，現由工務段清掃路面，起火原因由消防單位鑑識中。

    警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件故障，造成行車危險，並期望所有用路人都能快樂出門，平安回家。

    國道1號五楊高架北向63.5公里中壢路段火燒車，消防人員花了近20分鐘撲滅火勢，但整輛車付之一炬。（記者李容萍翻攝）

    國道1號五楊高架北向63.5公里中壢路段火燒車，消防人員花了近20分鐘撲滅火勢，但整輛車付之一炬。（記者李容萍翻攝）

    國道1號五楊高架北向63.5公里中壢路段火燒車，消防人員花了近20分鐘撲滅火勢，但整輛車付之一炬。（記者李容萍翻攝）

    國道1號五楊高架北向63.5公里中壢路段火燒車，消防人員花了近20分鐘撲滅火勢，但整輛車付之一炬。（記者李容萍翻攝）

    國道1號五楊高架北向63.5公里中壢路段火燒車，現場火勢燃燒猛烈。（記者李容萍翻攝）

    國道1號五楊高架北向63.5公里中壢路段火燒車，現場火勢燃燒猛烈。（記者李容萍翻攝）

    國道1號五楊高架北向63.5公里中壢路段火燒車，消防人員馳往搶救，現場濃煙造成車輛回堵3公里。（取材國道路況即時影像）

    國道1號五楊高架北向63.5公里中壢路段火燒車，消防人員馳往搶救，現場濃煙造成車輛回堵3公里。（取材國道路況即時影像）

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