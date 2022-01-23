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    首頁　>　社會

    紅髮女年前再揪賭 一賭客4樓跳下卡防火巷窄縫

    新北市頂著一頭紅髮的陳姓女子今天凌晨在租用的公寓頂樓開賭，再被新莊警方查獲，身背三條通緝的李姓賭客從4樓跳下，還卡在2樓待援（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市頂著一頭紅髮的陳姓女子今天凌晨在租用的公寓頂樓開賭，再被新莊警方查獲，身背三條通緝的李姓賭客從4樓跳下，還卡在2樓待援（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/01/23 10:08

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市陳姓女子頂著一顆紅髮，在新莊一處公寓加蓋頂樓揪賭骰子，因該處曾被警方查獲，警方掌握陳女故計重施，今天凌晨持搜索票攻堅時，一名身背3條通緝的李姓賭客從4樓頂跳下，卻卡在3樓高防火巷數十公分的夾縫，消防單位出動救助車吊掛救援，警方在場逮獲8名賭客、查獲7萬餘元抽頭金，逮獲跳樓李姓、張姓女子2名通緝犯及9公克毒品，全案依賭博、毒品及社會秩序維護法送辦、裁罰。

    警方調查，38歲賭老闆陳姓女子去年春節前，同樣在今天凌晨被查獲的新莊福興街四樓公寓頂樓大開天九牌賭場，被警方取締，但年關將屆，她又想開賭場大撈一筆，不知頭前派出所早已掌握相關情資。

    附近鄰居說，原本都已入睡，突然聽到有人墜落聲響，出門查看赫見大批警力到場，還傳出喝叱聲響，驚覺事發處被查獲賭場。

    警方說，當時攻堅時，46歲李姓賭客身背毒品等三條通緝，他破壞頂樓鐵窗後，爬到4樓高度，從寬約數十公分的防火巷跳下，卻受困2、3樓之間，消防員先要他不要動了，再以繩索將他吊掛下樓。

    警方當場查獲紅髮的陳姓賭老闆、8名賭客，其中2人為李姓通緝犯及26歲張姓女通緝犯（毒品通緝）一對毒鴛鴦，警方查扣骰子賭具、監視器、抽頭金、賭資7萬餘元，至於安非他命、海洛因毒品及吸食器等部分，李嫌承認為他持有，全案依法送辦、裁罰，並將毒鴛鴦押解歸案。

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    新北市頂著一頭紅髮的陳姓女子今天凌晨在租用的公寓頂樓開賭，再被新莊警方查獲，身背三條通緝的李姓賭客從4樓跳下，還卡在2樓待援（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市頂著一頭紅髮的陳姓女子今天凌晨在租用的公寓頂樓開賭，再被新莊警方查獲，身背三條通緝的李姓賭客從4樓跳下，還卡在2樓待援（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市頂著一頭紅髮的陳姓女子今天凌晨在租用的公寓頂樓開賭，再被新莊警方查獲，身背三條通緝的李姓賭客從4樓跳下，還卡在2樓待援（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市頂著一頭紅髮的陳姓女子今天凌晨在租用的公寓頂樓開賭，再被新莊警方查獲，身背三條通緝的李姓賭客從4樓跳下，還卡在2樓待援（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

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