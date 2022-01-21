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    首頁　>　社會

    賭客聞香上門？ 屏東咖啡店每小時租300元淪睹場

    內埔警方查獲一間流動睹場，起出90多萬睹資。（警方提供）

    內埔警方查獲一間流動睹場，起出90多萬睹資。（警方提供）

    2022/01/21 12:57

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕年關將近，許多民眾喜歡小賭怡情，近期疫情告急，為避免地下賭場成為防疫破口，屏東內埔警分局年前積極查緝賭博，就查獲1間隱身在咖啡店的流動賭場，現場起出逾90萬元賭資，而把風卻失風被逮的鄭姓嫌犯，身上竟還攜帶毒品，一併送辦。

    內埔警為抑止賭博風氣，近期積極追查轄內賭場，獲報得知有1職業賭場在萬巒地區流竄，經過多日的埋伏跟監，竟發現賭場是藏匿於萬巒地區某一間咖啡店內，令人大吃一驚。

    警方認為賭場竟然藏身咖啡店是前所未聞的手法，積極蒐證後向屏東地方法院聲請搜索票前往查緝，昨天下午四點多，出動大批人馬到場查緝，並一舉逮獲賭場莊家潘嫌等14人到案，經查該賭場是以骰子比大小方式賭博，現場共查扣賭資90萬7千元、撲克牌賭具及押寶圖1批等證物。

    警方今天將全案移送地檢，警方指出，該間咖啡店在鄉內算是有些名氣，而平時因為接待客人，就會有不少人出入，店主疑似利用這點，以每小時300元為代價，將店內1間招待室租給熟客當作賭場，而賭搏能聞咖啡香竟疑似成攬客特點，來的睹客都是上了年紀的長者，喝了咖啡或許會睡不著，但至少能「聞香」體驗一下。

    此外，把風的鄭姓男子一見警方登門查緝，竟跑給警察追，警方緝而不捨逮人，在把風的鄭嫌口袋內起獲愷他命毒品1小包，全案詢後將莊家及賭客依賭博罪、鄭嫌依毒品罪等移送偵辦。內埔警分局長強調，過年期間法律無假期，為了讓民眾好過年，警方絕對強力打擊各類不法，尤其現在疫情嚴峻，呼籲民眾切勿心存僥倖前往賭場試手氣以免觸法。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    內埔警方查獲一間流動睹場。（警方提供）

    內埔警方查獲一間流動睹場。（警方提供）

    內埔警方查獲流動睹場。（警方提供）

    內埔警方查獲流動睹場。（警方提供）

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