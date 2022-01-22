騙很大、判很輕！同性情侶又詐上百人 檢察官要他們蹲苦窯

中打將這對一再行騙的男情侶解送歸案，檢方拒絕易科罰金，令兩人入獄執行。（記者張瑞楨翻攝）

2022/01/22 14:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕同為32歲的陳姓、葉姓男子，是同性伴侶，兩人在前年2月加入詐欺集團行騙，被台中高分院依幫助詐欺得利罪判處7月不等徒刑，量刑頗輕，還能易科罰金，但兩人沒有到案執行而被通緝，且在前年底又用同手法行騙，共有上百人受害，損失金額逾100萬元，刑事局中部打擊犯罪中心本月11日拘提這對同性情侶，先解送台中地檢署歸案，檢方拒絕易科罰金，令兩人入獄執行。

刑事警察局偵六大隊第一隊（中打）發現，這1年來約上百位民眾，在網路上被人以遊戲點數交易手法詐騙，其中，約60多名被害人是想借錢，另有30多人是想賣遊戲點數的學生等，中打調查發現，是陳、葉這對男情侶所為。

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調查顯示，兩人從前年底起，用10多個臉書假帳戶行騙，其中，對想要借錢的民眾謊稱，貸款可以分期償還，且能夠用遊戲點數支付，要求被害人先購買遊戲點數，存入兩人指定的帳戶，但被害人照辦之後，就被兩人封鎖，還將對話訊息收回，無法聯繫這兩人，尚未借到錢就損失買遊戲點數的支出。

中打調查，兩人另一手法，也是用臉書假帳戶，向想要兜售遊戲點數的學生，謊稱可以用更高價格收購遊戲點數，例如甲學生想賣價值100元的點數，這兩人謊稱可以用120元收購，學生將點數存入指定帳戶內，這兩人不給錢，而是封鎖甲學生並收回訊息，警方統計約上百人受害，金額總計達上百萬元，平均一人約1萬元。

中打還發現，這對情侶程還利用虛擬私人網路（VPN），作為網路跳板，讓警方很難透過網路位址查到他們，但中打專案小組還是鎖定兩人，向桃園地方法院聲請搜索票獲准，由檢察官指揮於本月11日搜索兩人同居處，查扣筆記型電腦、手機、筆記本、人頭門號卡及WIFI網路分享器等證物。

中打將兩人解送台中地檢署執行前案，兩人被台中地院、台中高分院判處7月不等徒刑，雖可易科罰金，但執行檢察官不讓兩人易科罰金，令兩人入獄執行，至於這兩人這1年來涉入的詐欺案件，中打依詐欺罪偵辦中。

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警方查扣證物中，還有毒品吸食工具（圖上）。（記者張瑞楨翻攝）

中打繪製的遊戲點數詐騙案的行騙流程。（記者張瑞楨翻攝）

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