為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    騙很大、判很輕！同性情侶又詐上百人 檢察官要他們蹲苦窯

    中打將這對一再行騙的男情侶解送歸案，檢方拒絕易科罰金，令兩人入獄執行。（記者張瑞楨翻攝）

    中打將這對一再行騙的男情侶解送歸案，檢方拒絕易科罰金，令兩人入獄執行。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/01/22 14:07

    〔記者張瑞楨／台中報導〕同為32歲的陳姓、葉姓男子，是同性伴侶，兩人在前年2月加入詐欺集團行騙，被台中高分院依幫助詐欺得利罪判處7月不等徒刑，量刑頗輕，還能易科罰金，但兩人沒有到案執行而被通緝，且在前年底又用同手法行騙，共有上百人受害，損失金額逾100萬元，刑事局中部打擊犯罪中心本月11日拘提這對同性情侶，先解送台中地檢署歸案，檢方拒絕易科罰金，令兩人入獄執行。

    刑事警察局偵六大隊第一隊（中打）發現，這1年來約上百位民眾，在網路上被人以遊戲點數交易手法詐騙，其中，約60多名被害人是想借錢，另有30多人是想賣遊戲點數的學生等，中打調查發現，是陳、葉這對男情侶所為。

    調查顯示，兩人從前年底起，用10多個臉書假帳戶行騙，其中，對想要借錢的民眾謊稱，貸款可以分期償還，且能夠用遊戲點數支付，要求被害人先購買遊戲點數，存入兩人指定的帳戶，但被害人照辦之後，就被兩人封鎖，還將對話訊息收回，無法聯繫這兩人，尚未借到錢就損失買遊戲點數的支出。

    中打調查，兩人另一手法，也是用臉書假帳戶，向想要兜售遊戲點數的學生，謊稱可以用更高價格收購遊戲點數，例如甲學生想賣價值100元的點數，這兩人謊稱可以用120元收購，學生將點數存入指定帳戶內，這兩人不給錢，而是封鎖甲學生並收回訊息，警方統計約上百人受害，金額總計達上百萬元，平均一人約1萬元。

    中打還發現，這對情侶程還利用虛擬私人網路（VPN），作為網路跳板，讓警方很難透過網路位址查到他們，但中打專案小組還是鎖定兩人，向桃園地方法院聲請搜索票獲准，由檢察官指揮於本月11日搜索兩人同居處，查扣筆記型電腦、手機、筆記本、人頭門號卡及WIFI網路分享器等證物。

    中打將兩人解送台中地檢署執行前案，兩人被台中地院、台中高分院判處7月不等徒刑，雖可易科罰金，但執行檢察官不讓兩人易科罰金，令兩人入獄執行，至於這兩人這1年來涉入的詐欺案件，中打依詐欺罪偵辦中。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣證物中，還有毒品吸食工具（圖上）。（記者張瑞楨翻攝）

    警方查扣證物中，還有毒品吸食工具（圖上）。（記者張瑞楨翻攝）

    中打繪製的遊戲點數詐騙案的行騙流程。（記者張瑞楨翻攝）

    中打繪製的遊戲點數詐騙案的行騙流程。（記者張瑞楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    以為愛情！台中阿伯衝超商買點數 店員報警及時阻詐
    2021/10/13 13:17

    以為愛情！台中阿伯衝超商買點數 店員報警及時阻詐
    買萬元遊戲點數 店員機警替他保住血汗錢
    2021/09/15 00:32

    買萬元遊戲點數 店員機警替他保住血汗錢

    超威！中彰投第一品牌 店數佔了4成
    見女網友一面要先買遊戲點數 超商店員報警救了7旬翁
    2021/09/02 11:45

    見女網友一面要先買遊戲點數 超商店員報警救了7旬翁
    借男友舊手機竟遭盜刷25萬買遊戲點數 女子氣炸分手提告
    2021/08/28 17:23

    借男友舊手機竟遭盜刷25萬買遊戲點數 女子氣炸分手提告

    張文綺出道12年身材竟始終如一！
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播