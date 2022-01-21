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    法官控妻騙走千萬存款與房地 求償敗訴

    法官指控太太騙走存款，也未經同意把房地轉贈到兒子名下，但北院認定他提告並無理由，判決敗訴。（情境照）

    法官指控太太騙走存款，也未經同意把房地轉贈到兒子名下，但北院認定他提告並無理由，判決敗訴。（情境照）

    2022/01/21 15:32

    〔記者溫于德／台北報導〕智慧財產及商業法院曾姓法官不滿太太擅自挪用他名下千萬存款，還以節稅為由騙他轉贈名下房地，提告求償1032萬多元，並要求把房地登記回他名下。台北地院審結，認定曾提告並無理由，判決敗訴：可上訴。

    曾主張，1987年4月4日結婚後，他把薪水都交由太太管理，用來支付家用，太太取得他的銀行帳戶存摺、印章、金融卡及密碼、網路銀行的帳戶密碼後，竟與兒子從2012年12月底至2017年10月下旬，8度擅自把款項轉帳至兒子名下，他發現後雖變更密碼，卻遭太太施暴。

    此外，太太還對他謊稱為了節稅，名下不得持有房地，否則無法享有一生一次的節稅優惠，害他誤將名下房地轉贈給兒子。他提告要求妻小返還1032萬多元，也要把房地還給他。

    妻小透過律師解釋，2017年10月下旬，因曾告知帳戶密碼並囑託代匯99萬到兒子帳戶，太太才去匯款，在此之前完全不知帳戶密碼，更沒透過施暴方式逼曾說出密碼，曾另為了供兒子結婚、購屋、留學，每年透過贈與方式免除贈與稅，並藉由分年贈與方式減少未來遺產稅，且曾每年都須財產申報，必定能感受到帳戶餘額變化；房地部分，曾提告已罹於時效。

    北院認為，曾並未提出證據證明把印鑑、存摺及網銀密碼交給太太，即便提供照片、對話紀錄，也無法認定曾是迫於家暴才交付網銀密碼；此外，匯款時間所須時間並不長，即便曾在上班也可透過電腦操作，曾卻泛稱匯款時間都是他在上班或開庭時，因此並未認定他的存款遭到挪用。

    北院也指，曾把房屋轉贈給妻子時，夫妻感情尚未破裂，況且，依曾的智識能力，對於適用何種稅賦優惠及應具備的條件，應自行查證，同樣拒絕採信曾指控太太騙走房地，日前判曾敗訴。

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