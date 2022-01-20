桃園警早上宣導反詐騙 郵局下午成功保住民眾26萬血汗錢

大園警分局長董欣欣（中）前往郵局頒發感謝狀，表揚機警阻詐的郵局人員。（大園警分局提供）

2022/01/20 13:22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市大園警分局19日上午到郵局宣導反詐騙，沒想到下午就有名44歲林姓男子前往，打算匯款26萬元給假姪女，邊填匯款資料還邊講電話，郵局人員察覺有異提問後，懷疑他可能遇到詐騙，隨即向觀音分駐所報案，讓林男保住辛苦存下的積蓄，大園分局長董欣欣今早前往郵局頒發感謝狀，表揚機警阻詐的郵局人員。

警方表示，林男日前接獲1名自稱是他姪女的女子來電，因最近剛換手機門號，要求林男加她的LINE帳號，林男覺得電話中的聲音確實很像姪女，且語氣非常親切，於是信以為真；19日下午林男再次接到假姪女訊息，聲稱經營網拍需26萬元現金周轉，林男一時不察隨即前往郵局欲臨櫃匯款。

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由於林男在辦理匯款手續時一邊講電話，行員查覺有異向其關懷提問，得知林男匯款用途後，認為他可能遭到詐騙，立刻通報觀音分駐所，警員廖泫儒、李辰翊獲報到場，與行員一同向林男勸說，並請林男向其親友確認，林男才驚覺自己遭到詐騙，頻頻向員警及行員道謝，幫他守住辛苦存下的積蓄。

大園警方表示，假親友真詐財為常見的詐騙手法，民眾如有接到可疑人士提及金錢相關訊息，應仔細查證，可撥打165反詐騙電話或報警尋求協助，避免受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

林男打算匯款26萬元給假姪女，邊填匯款資料還邊講電話，郵局人員察覺有異報案，讓林男保住辛苦存下的積蓄。（大園警分局提供）

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