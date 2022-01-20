發新聞被司改會質疑踩偵查不公開紅線 高市警局：遵守並嚴格把關

發布新聞被司改會質疑踩偵查不公開紅線，高市警局回應持續遵守偵查不公開並把關，對基層只有獎勵無懲處。（記者黃良傑攝）

2022/01/20 12:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕司改會指去年底有民間團體收到基層員警檢舉，指高市警局對所屬分局及人員，要求員警要多發布剛查獲的刑事案件新聞，除臚列各分局的優良案例外，還對外勤單位正面新聞統計排分，不過，也有基層官警表示破案是最好的犯罪宣導，希望新聞發布內容能謹守偵查不公開規範就好，市警局今回應持續要求恪遵偵查不公開原則。

高市警局表示為提升警察正面形象，六都警察局均有針對新聞發布作統計與獎勵，對於交通事故的防制、預防、取締酒駕、交通大執法等強勢作為，以及相關民眾交通安全訊息，均會適時做新聞發布，警察局統計各單位正面新聞披露，採獎勵方式來激勵，並無任何懲處規定。

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對於傳有員警為符合長官要求搶新聞版面，出現違反「偵查不公開」的情形，高市警局強調會加強把關，持續定期召開檢討會議檢視發布情形，並利用各項會議機會教育員警發布破案新聞，重伸遵守偵查不公開規定。

高雄市政府警察局為提升正面形象，展現維護治安成果，請各單位發布新聞，新聞發布的原則為同仁執行勤務，忠勤（敦品勵學、負責盡職、對工作有優異表現）、忠義（急公好義、濟難救急、對世俗有影響）、忠勇（冒險犯難、警風楷模）事蹟，以及打擊犯罪對作奸犯科者棒喝等整體治安維護的表現，也要求恪遵偵查不公開原則。

市警局指出，發布破案新聞現有機制有警察局、高檢署、警政署、監察院都隨時監看新聞內容，若有違反情事會交由各縣市警察局督察單位著手調查，除檢視發布事由、事前審核機制及有無不當揭露情形，對於民間團體舉出的個案部分，高雄市警察局也會立案調查。

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