為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    發新聞被司改會質疑踩偵查不公開紅線 高市警局：遵守並嚴格把關

    發布新聞被司改會質疑踩偵查不公開紅線，高市警局回應持續遵守偵查不公開並把關，對基層只有獎勵無懲處。（記者黃良傑攝）

    發布新聞被司改會質疑踩偵查不公開紅線，高市警局回應持續遵守偵查不公開並把關，對基層只有獎勵無懲處。（記者黃良傑攝）

    2022/01/20 12:59

    〔記者黃良傑／高雄報導〕司改會指去年底有民間團體收到基層員警檢舉，指高市警局對所屬分局及人員，要求員警要多發布剛查獲的刑事案件新聞，除臚列各分局的優良案例外，還對外勤單位正面新聞統計排分，不過，也有基層官警表示破案是最好的犯罪宣導，希望新聞發布內容能謹守偵查不公開規範就好，市警局今回應持續要求恪遵偵查不公開原則。

    高市警局表示為提升警察正面形象，六都警察局均有針對新聞發布作統計與獎勵，對於交通事故的防制、預防、取締酒駕、交通大執法等強勢作為，以及相關民眾交通安全訊息，均會適時做新聞發布，警察局統計各單位正面新聞披露，採獎勵方式來激勵，並無任何懲處規定。

    對於傳有員警為符合長官要求搶新聞版面，出現違反「偵查不公開」的情形，高市警局強調會加強把關，持續定期召開檢討會議檢視發布情形，並利用各項會議機會教育員警發布破案新聞，重伸遵守偵查不公開規定。

    高雄市政府警察局為提升正面形象，展現維護治安成果，請各單位發布新聞，新聞發布的原則為同仁執行勤務，忠勤（敦品勵學、負責盡職、對工作有優異表現）、忠義（急公好義、濟難救急、對世俗有影響）、忠勇（冒險犯難、警風楷模）事蹟，以及打擊犯罪對作奸犯科者棒喝等整體治安維護的表現，也要求恪遵偵查不公開原則。

    市警局指出，發布破案新聞現有機制有警察局、高檢署、警政署、監察院都隨時監看新聞內容，若有違反情事會交由各縣市警察局督察單位著手調查，除檢視發布事由、事前審核機制及有無不當揭露情形，對於民間團體舉出的個案部分，高雄市警察局也會立案調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高市警局調整22名刑事小隊長 其中8名由偵查佐升任
    2022/01/18 13:19

    高市警局調整22名刑事小隊長 其中8名由偵查佐升任
    高市去年槍擊、暴力犯罪 較前一年減少
    2022/01/05 17:38

    高市去年槍擊、暴力犯罪 較前一年減少

    33年前後無差別！魅力不輸小鮮肉
    高市警察局中高階警官異動 4警官升3線1星
    2021/09/10 17:03

    高市警察局中高階警官異動 4警官升3線1星
    員警做筆錄「複製貼上」 監院糾正高市警局楠梓分局
    2020/07/30 13:34

    員警做筆錄「複製貼上」 監院糾正高市警局楠梓分局

    血拼住宿首選林口亞昕喜來登 自由免費帶你住
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播