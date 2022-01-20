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    首頁　>　社會

    兒子遭擄僅穿內褲被毆 越籍母見視訊通話急報案

    警方逮獲擄人逼債的4名嫌犯，詢後移送檢方偵辦。（民眾提供）

    警方逮獲擄人逼債的4名嫌犯，詢後移送檢方偵辦。（民眾提供）

    2022/01/20 10:49

    〔記者萬于甄／台南報導〕台南善化一名陳姓越籍媽媽日前接到一通視訊電話，竟驚見自己阮姓兒子遭4名同鄉限制自由，全身僅單穿一條內褲，還被「打巴掌」，最後要求其還款20萬元才放人，阮母嚇得趕緊報案，善化警方獲報組成專案小組，鎖定特定車輛，昨順利在雲林一處移工聚集地尋獲被害人，並逮獲4名越籍嫌犯移工，詢後依擄人勒贖罪移送偵辦。

    警方調查，2名陶姓、杜姓及高姓嫌犯以假借替朋友「阿全」追討3萬元賭資為由，15日前往阮男位在新北五股區的宿舍，將人押走，且為躲避警方查緝，4人曾在桃園停留，並將阮男手機關機後，又陸續移動到台中、雲林等地，最後在雲林一處越籍移工聚集地，以網路通訊軟體打給阮母，要求其交付20萬贖款。

    善化警方獲報後，緊急組成專案小組調查，發現阮男是失聯移工，因此，透過聯絡電話與可能出沒地區查訪，在其宿舍外掌握一輛可疑車輛，循線追查，18日晚間9點在雲林縣莿桐鄉查獲該車輛，並在一處越籍移工聚集地成功尋獲被害人。

    據悉，阮男雖積欠賭債，但並非與4名犯嫌有債務糾紛，而4名嫌犯移工為逃脫擄人勒贖罪嫌，要求阮男配合演出錄影，讓畫面中看似是5人一同玩樂，藉此混淆視聽，企圖營造為詐欺罪嫌假象。全案詢後以擄人勒贖罪移請台南地方檢察署偵辦。

    善化警分局長劉怡宗強調，人身安全保障無國籍之分，只要在國內遭犯罪者迫害，不論本國人或外國人都應立即報案並保持冷靜配合警方查緝，切勿掩蓋部分事實與情資，充份信任警察的偵查能量，警方絕不會辜負所有民眾的支持與期待。

    警方救出阮男查扣相關證物。（民眾提供）

    警方救出阮男查扣相關證物。（民眾提供）

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