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    王令麟行賄獄政官員案 王：禮尚往來送禮、無行賄意圖

    東森集團總裁王令麟涉嫌行賄獄政官員弊案，今下午到高院出庭，否認有行賄意圖，主張應改判無罪。（記者楊國文攝）

    東森集團總裁王令麟涉嫌行賄獄政官員弊案，今下午到高院出庭，否認有行賄意圖，主張應改判無罪。（記者楊國文攝）

    2022/01/19 17:06

    〔記者楊國文／台北報導〕東森集團總裁王令麟特助胡曉菁等人被控行賄高階監獄官員弊案，一審重判前台北監獄副獄長蘇清俊16年徒刑，王令麟、胡曉菁均判刑2年2月，高等法院今開庭審理，王令麟庭訊否認犯罪，表示乃過年三節送禮的例常禮品，並無行賄意圖，竟被冠上「獄政史上最大的弊案」稱號，一切的錯都是因為「王令麟」3個字的原罪，請求判他無罪，他也替胡女、受牽連的蘇清俊等獄政人員感到抱歉和委曲。

    高等法院今天下午傳喚被告王令麟、胡曉菁、蘇清俊、前台中監獄副典獄長趙崇智、前北監管理員祖興華等5人到庭，其中，一審重判趙11年8月、祖11年徒刑，除王令麟等5人均不服一審判決提起上訴外，高檢署也對王、胡女、蘇判刑部份表示不服，提起上訴。

    今天庭訊的焦點之一，是王令麟的辯護律師團，加入前高檢署檢察長陳守煌這位重量級律師，陳守煌今也親自出庭。

    庭訊開始，王令麟拿出事先準備的聲明表示，他沒有行賄意圖，因曾擔任立委、做過商會理事長、企業集團董事長，他做人做事一向是禮尚往來，過年三節都會由特助安排年節的收受禮品，入監服刑後，胡女所送的年節禮品和往年並無不同，認為胡女和蘇清俊等獄政官員都因他受到牽累。

    台北地檢署2015年1月起訴指控，東森集團總裁王令麟2013年因東森力霸弊案被判刑3年10月定讞入獄，王竟涉嫌透過女特助胡曉菁向時任北監副典獄長的蘇清俊行賄，且蘇升任綠島監獄典獄長之前，還「打點」昔日下屬祖興華繼續關照王令麟；蘇被控收受水果、干貝醤等禮盒，並接受招待住宿一晚要價一萬多元的溫泉酒店總統套房，換取王一天有6份報紙、使用電動剃頭刀、能在監獄作業期間批閱東森集團公文，並以特見名義，讓胡女夾帶東森電視文件等王批閱等特權。

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