為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    南機場知名「蒸豆腐」非法聘用移工 老闆挨罰提告敗訴

    南機場內一間專做蒸豆腐的知名食堂，因非法聘用移工，其林姓負責人遭台北市政府勞動局開罰；林男不服提告，被北院判決敗訴，仍要繳27萬元。（資料照）

    南機場內一間專做蒸豆腐的知名食堂，因非法聘用移工，其林姓負責人遭台北市政府勞動局開罰；林男不服提告，被北院判決敗訴，仍要繳27萬元。（資料照）

    2022/01/18 13:07

    〔記者溫于德／台北報導〕台北市南機場夜市內一間專做蒸豆腐的知名食堂，其林姓負責人5年內兩度未經許可聘用移工，經台北市政府勞動局依法扣除台北地檢署緩起訴處分金3萬元後，開罰27萬元，林男不服提告，仍被台北地院判決敗訴；可上訴。

    全案源於，前年1月25日至同年2月6日間，林男聘用未經許可移工，經內政部移民署北區事務大隊台北市專勤隊查獲，將林男移送北市勞動局；勞動局認為，這是林男在5年內2度違法，依行政罰法規定，扣抵緩處分金3萬元後，開罰27萬元。

    但林男提告請求撤罰，他強調自己並非負責人，另依專勤隊訊問移工筆錄可知，移工僅在農曆過年時幫忙5、6天，況且，他與移工語言不通，根本不曾交談，加上當時他不在店內，不可能指示命令移工。

    林男也強調，妻子是外籍配偶，移工則是妻子的家人，短暫來台時暫住他家，幫忙整理家務、煮飯及照顧小孩之餘，純粹去店內幫忙收拾碗盤；他也說自己過去曾挨罰10萬元，自然不可能為了極少的人力成本，聘用非法外籍勞工。

    勞動局根據相關證詞、商業登記抄本，認定食堂負責人是林男，且移工也自稱在外租屋，並非暫住林男家，又，移工入境拿的是觀光簽證，若真如林男所說住在他家，豈有不知移工非法滯台的道理，請求判林男敗訴。

    北院根據專勤調調查筆錄，發現林男確實請移工到食堂從事端菜、收碗盤、清洗餐具等場內工作，工作時間則為每晚6時至11時，每日薪資600元；另依商業登記抄本可知，食堂為獨資商號，由林男一人出資，代表他是負責人也就是雇主，何況包括移工在內的所有員工都會喊他一聲「老闆」。

    北院認為，未經許可非法聘用移工的例子，充斥我國社會，因此，若有聘用移工需求，負責人應循合法程序申請僱用移工，林男卻未經許可非法聘用移工，勞動局依法裁罰並無不法，判林男敗訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    加班多 2021年營造移工月薪增加近2千
    2022/01/17 16:28

    加班多 2021年營造移工月薪增加近2千
    彰化車站移工大混戰影片曝光！警方逮6人
    2022/01/17 10:31

    彰化車站移工大混戰影片曝光！警方逮6人

    「穿戴式暖爐」藝人林采緹也靠它！
    彰化車站廣場移工大混戰 民怒：又鬧事了
    2022/01/16 21:53

    彰化車站廣場移工大混戰 民怒：又鬧事了
    菲駐台代表會晤勞動部長許銘春 爭取開放菲國移工入境
    2022/01/12 22:49

    菲駐台代表會晤勞動部長許銘春 爭取開放菲國移工入境

    什麼是台南時間 多的是你不知道的事
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播