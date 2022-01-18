南機場知名「蒸豆腐」非法聘用移工 老闆挨罰提告敗訴

南機場內一間專做蒸豆腐的知名食堂，因非法聘用移工，其林姓負責人遭台北市政府勞動局開罰；林男不服提告，被北院判決敗訴，仍要繳27萬元。（資料照）

2022/01/18 13:07

〔記者溫于德／台北報導〕台北市南機場夜市內一間專做蒸豆腐的知名食堂，其林姓負責人5年內兩度未經許可聘用移工，經台北市政府勞動局依法扣除台北地檢署緩起訴處分金3萬元後，開罰27萬元，林男不服提告，仍被台北地院判決敗訴；可上訴。

全案源於，前年1月25日至同年2月6日間，林男聘用未經許可移工，經內政部移民署北區事務大隊台北市專勤隊查獲，將林男移送北市勞動局；勞動局認為，這是林男在5年內2度違法，依行政罰法規定，扣抵緩處分金3萬元後，開罰27萬元。

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但林男提告請求撤罰，他強調自己並非負責人，另依專勤隊訊問移工筆錄可知，移工僅在農曆過年時幫忙5、6天，況且，他與移工語言不通，根本不曾交談，加上當時他不在店內，不可能指示命令移工。

林男也強調，妻子是外籍配偶，移工則是妻子的家人，短暫來台時暫住他家，幫忙整理家務、煮飯及照顧小孩之餘，純粹去店內幫忙收拾碗盤；他也說自己過去曾挨罰10萬元，自然不可能為了極少的人力成本，聘用非法外籍勞工。

勞動局根據相關證詞、商業登記抄本，認定食堂負責人是林男，且移工也自稱在外租屋，並非暫住林男家，又，移工入境拿的是觀光簽證，若真如林男所說住在他家，豈有不知移工非法滯台的道理，請求判林男敗訴。

北院根據專勤調調查筆錄，發現林男確實請移工到食堂從事端菜、收碗盤、清洗餐具等場內工作，工作時間則為每晚6時至11時，每日薪資600元；另依商業登記抄本可知，食堂為獨資商號，由林男一人出資，代表他是負責人也就是雇主，何況包括移工在內的所有員工都會喊他一聲「老闆」。

北院認為，未經許可非法聘用移工的例子，充斥我國社會，因此，若有聘用移工需求，負責人應循合法程序申請僱用移工，林男卻未經許可非法聘用移工，勞動局依法裁罰並無不法，判林男敗訴。

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