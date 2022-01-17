北中南大搜索！雲檢查獲大批偽農藥及禁藥 市價上億

雲林地檢署會同調查站及警方查獲大批偽農藥及禁用農藥。（記者黃淑莉翻攝）

2022/01/17 17:35

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林地檢署指揮北中南上百名警力，同步搜索台中、高雄、苗栗、南投、彰化及雲林等多處地下農藥工廠、農機行、農藥販賣店，在業者準備販售前及時查獲大批俗稱「三苯醋錫」（俗稱白藥膏）的偽農藥及已禁用農藥「四氯單」，並帶回72歲謝姓主嫌父子等13人到案。

「三苯醋錫」是一種防治福壽螺的藥劑，因對水中生物具有劇毒性，且對使用農友會造成皮膚潰爛、指甲脫落、視力障礙甚至導致畸胎等重大危害，農委會已於1997年公告禁用。

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雲林地檢署主任檢察官吳文城指出，地檢署接獲防檢局行文，指斗南有不肖業者以「油漆防汙」名義向環保署申報進口「氯化三苯錫」逾20公噸後流向不明，由於氯化三苯錫與三苯醋錫的防治功效雷同，地檢署指派檢察官黃立夫指揮與刑事局、雲林縣調查站及保安警察隊第二總隊組成專案小組。

經過數月蒐證，發現合法防治福壽螺藥劑使用量有異常下降情況，加上邊境多次截獲空運走私之疑似原體氯化三苯錫結晶粉末，及地方政府執行農藥販賣業者稽查亦發現含氯化三苯錫成分疑似非法農藥，懷疑有不肖份子私製偽農藥。

針對特定之對象為埋伏、跟監及追蹤，於1月12日動員北中南上百名警力，兵分20路，同步大規模搜索，查扣氯化三苯錫原料8公噸、半成品及成品3公噸，還有禁用農藥四氯單等不法農業3公噸，傳喚及拘提72歲、45歲謝姓父子主嫌，及其他相關人員11人。

吳文城表示，這批原料大部分已製成成品，準備在春耕前販售，檢警調及時查獲，初估市價上億元，全案由雲林地檢署擴大偵辦中。

雲林地檢署會同調查站及警方查獲大批偽農藥及禁用農藥。（記者黃淑莉翻攝）

雲林地檢署會同調查站及警方查獲大批偽農藥及禁用農藥。（記者黃淑莉翻攝）

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