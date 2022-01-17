「醉」慘生日！她慶生返家摔車、路旁蹲哭還被開罰單

潘女酒駕因騎機車自摔蹲在路旁哭泣，警方上前關心意外發現她酒駕，依法移送。（記者歐素美翻攝）

2022/01/17 11:35

〔記者歐素美／台中報導〕44歲潘姓女子生日與友人開心飲酒慶生，騎機車返家時為躲避警方查緝，夜間故意走偏郊小路，不料，行經后里區九甲六路與月湖路口時，不勝酒力路倒，機車倒在一旁，懊惱蹲在路旁哭泣，恰巧大甲警分局后里分駐所所長李建興及警員宋智郁巡邏發現，上前關心，意外發現潘女酒駕，經施予酒精測試，潘女明顯違反公共危險罪嫌，經帶回派出所偵辦，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

警方表示，潘女（44歲）當天生日，與朋友開心飲酒慶生，酒後卻仍堅持騎機車返家，但為躲避警方查緝，故意行駛偏僻的郊外道路，途中因不勝酒力，致機車傾倒在地上，她蹲在路旁懊惱哭泣，員警上前關懷，要將倒地機車立起時，聞到濃濃酒氣，一問之下，潘女坦承於稍早慶生時有飲用2罐啤酒，飲酒結束後休息4小時，認為酒精值應該已經消退才騎車回家，沒想到酒精還未來得及代謝，就因騎車不慎自摔。

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潘女不斷表示，是她生日，向警方求情，希望網開一面，但酒後駕車是高危險性的交通行為，員警依法辦理，但不忘告誡潘女切勿心存僥倖，以免造成無法挽回的悲劇。

大甲警分局呼籲民眾，年節將至，民眾聚會增加，飲酒機會也大增，應培養「開車不喝酒，酒後不開車」之良好習慣，珍惜自己的生命，也關懷他人的生命安全；同時也將強化違規攔查作為，全力防制酒駕，執行掃除「醉犯」專案，盼能給用路人一個安全回家的路。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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