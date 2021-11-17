北院依法不公開審理國安局退訓男洩密案 反遭他質疑

何牧珉（黃衣）被依國家情報工作法起訴，北院下午開庭時依法諭知不得旁聽，當場引發何的質疑。（記者溫于德攝）

2021/11/17 16:46

〔記者溫于德／台北報導〕具台大文憑的男子何牧珉，3年前考進國家安全局，在受訓時表現欠佳而被退訓，何卻自認遭長官刁難，公開揭露應保密的同梯受訓同學及長官的職稱、化名與真實身分，9月被依刑度最輕7年起跳的國家情報工作法起訴。台北地院下午開庭時因事涉國家情報工作法，依法不公開審理，當場遭何提出質疑。

北院承審法官范雅涵認為，本案涉及國家情報資料，為了避免妨害國家安全，依法院組織法86條規定，即「訴訟之辯論及裁判之宣示，應公開法庭行之。但有妨害國家安全、公共秩序或善良風俗之虞時，法院得決定不予公開。」採不公開審理。

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不過，當時原本已經坐定位的何牧珉立刻質疑，法院傳票上又沒有註明不公開審理。法官認為，何若對程序有爭執，應與辯護人討論；何回話：「我又沒有請律師」，法官表示，情工法案件屬於強制辯護案件，會由公設辯護人為何主張程序。法警隨後將法庭木門關閉後，全案採不公開方式進行準備程序。

起訴指出，畢業於台大化工的何男，2018年考進國安局，受訓時因表現不及格，且動輒鑽體制漏洞，不到半年就被退訓。隔年10月9日、10月12日，何男兩度在PTT貼文揭露同梯受訓同學、國安局訓練中心少校隊長、主任等人的身分與職稱，將情報人員身分曝光。

檢方今年8月將何男拘提到案，他全程行使緘默權；檢方訊後聲押，他則向北院聲請提審反制，試圖阻礙檢方的偵查程序，北院裁定8萬元交保。

檢方認為，何男明知應永久保密情報人員的身分，卻故意上網揭露，涉犯本刑7年以上的情工法重罪，考量他兩次貼文的犯意各別，建請法院分論併罰。

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