獨家》恆春古城又見遊客墜落城牆 民眾就怕因此亂裝醜護欄

恆春古城又見遊客墜落城牆。（記者蔡宗憲翻攝）

2021/11/17 12:52

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國定古蹟恆春古城西門段在二○一六年時，曾發生首次「墜城」案件，當時引發民眾熱議，沒想到這幾天又發生遊客為拍照不慎墜落受傷案件，雖然兩起案件都未造成嚴重傷亡，但不少居民都擔心公部門會建議設置「醜陋護欄」，對此，官方初步強調不會設置影響古蹟景觀物體。

「真的嚇死人！」恆春西門附近居民轉述，上週末有女性民眾疑似為了在西門城牆上取景方便，不慎失足墜落四公尺高的內城牆下，雖意識清楚，卻因疼痛無法動彈，經警方及消防人員協助送醫無礙，但就怕官方會為此規劃影響景觀的護欄等設施。

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恆春居民王先生說，日前因為屢屢有車輛撞擊城門，引發行政院長蘇貞昌指示設置限高架，許多民眾都擔心限高架設置後，會影響城門周邊拍攝的景觀，如今墜落事件就怕公部門又提議設置城牆護欄，把美麗古蹟變成公園步道，破壞珍貴的古蹟整體原貌。

恆春鎮公所指出，城牆旁豎立「古蹟本體無護欄，觀景時請勿嬉戲、奔跑、攀爬、跨越城牆，以免危險！」的告示牌，而古蹟必須保持原有樣貌，不會因為這起「墜城」事件，建議進行任何護欄設施。

根據史料記載，恆春古城內牆高約一丈三尺四寸（約四公尺），清朝為禁止貧民跳下城樓自殺謀財，設有「嚴禁自盡圖賴碑記」，但自建城至近代歷史幾乎沒有墜落城牆的案件記載，沒想到最近五年竟發生兩次。

古城城牆內城牆都保持原貌。（記者蔡宗憲攝）

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