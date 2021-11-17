瑪莎拉蒂惡少亂停車、丟菸蒂 中市議員︰加起來可罰12萬

瑪莎拉蒂惡少囂張打人，中市議員黃健豪要求針對亂停車、亂丟菸蒂、未戴口罩罰款，算一算全部約有罰12萬左右（記者蘇金鳳攝）

2021/11/17 11:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕瑪莎拉蒂惡少案引起全國譁然，中市議員黃健豪今天表示，台中市警力不足，請向中央反映，並建議對於這些惡少應該讓他們感到丟臉，從影帶可發現，這些惡少亂停車、沒有戴口罩、丟菸蒂、沒有走人行道，算一算加起來共可罰12多萬，警察局、環保局、衛生局都要開罰單且要寄到惡少的家，讓惡少感受到非常丟臉，未來也都要比照辦理，讓他們知道不只有刑事，也要有行政裁罰。

警察局長蔡蒼柏、衛生局長曾梓展、環保局長陳宏益都表示會查清楚後，若真有違反相關規定就開罰。

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市議員黃健豪表示，對付這些平時無聊的惡少，就用無聊的方式來對付。黃健豪指出，他調影片來看，發現這些惡少除了違反刑法，也違反很多行政裁罰規定，如亂停車，亂丟菸蒂、還有未戴口罩，未走人行道，加加減減可以罰1萬多元，所有人全部加起來可罰12多萬，他更具名檢舉，要求3個局一定要開罰單，不可縱容。

此外，他向來自中央、曾擔任警政署副署長的警察局長蔡蒼柏提出建議，台中市已全國第2大，但警力只有6千多人，是六都第4名，配置相當不公平，要求蔡蒼柏趕快去向中央反映。蔡蒼柏表示，台中市警力的確太少，會向中央反映。

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