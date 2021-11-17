為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    瑪莎拉蒂惡少亂停車、丟菸蒂 中市議員︰加起來可罰12萬

    瑪莎拉蒂惡少囂張打人，中市議員黃健豪要求針對亂停車、亂丟菸蒂、未戴口罩罰款，算一算全部約有罰12萬左右（記者蘇金鳳攝）

    瑪莎拉蒂惡少囂張打人，中市議員黃健豪要求針對亂停車、亂丟菸蒂、未戴口罩罰款，算一算全部約有罰12萬左右（記者蘇金鳳攝）

    2021/11/17 11:34

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕瑪莎拉蒂惡少案引起全國譁然，中市議員黃健豪今天表示，台中市警力不足，請向中央反映，並建議對於這些惡少應該讓他們感到丟臉，從影帶可發現，這些惡少亂停車、沒有戴口罩、丟菸蒂、沒有走人行道，算一算加起來共可罰12多萬，警察局、環保局、衛生局都要開罰單且要寄到惡少的家，讓惡少感受到非常丟臉，未來也都要比照辦理，讓他們知道不只有刑事，也要有行政裁罰。

    警察局長蔡蒼柏、衛生局長曾梓展、環保局長陳宏益都表示會查清楚後，若真有違反相關規定就開罰。

    市議員黃健豪表示，對付這些平時無聊的惡少，就用無聊的方式來對付。黃健豪指出，他調影片來看，發現這些惡少除了違反刑法，也違反很多行政裁罰規定，如亂停車，亂丟菸蒂、還有未戴口罩，未走人行道，加加減減可以罰1萬多元，所有人全部加起來可罰12多萬，他更具名檢舉，要求3個局一定要開罰單，不可縱容。

    此外，他向來自中央、曾擔任警政署副署長的警察局長蔡蒼柏提出建議，台中市已全國第2大，但警力只有6千多人，是六都第4名，配置相當不公平，要求蔡蒼柏趕快去向中央反映。蔡蒼柏表示，台中市警力的確太少，會向中央反映。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    議員指海神惡煞案記者會上面露笑容 中市警局長：會檢討
    2021/11/16 17:24

    議員指海神惡煞案記者會上面露笑容 中市警局長：會檢討
    全民瘋棒球？街頭暴力層出不窮 陳家欽下令各警局長嚴辦
    2021/11/16 07:54

    全民瘋棒球？街頭暴力層出不窮 陳家欽下令各警局長嚴辦

    青埔A18站第一排 輕鬆入住精華核心
    「海神惡煞」引發中市治安疑慮 何欣純︰盧秀燕勿閃躲切割
    2021/11/15 14:53

    「海神惡煞」引發中市治安疑慮 何欣純︰盧秀燕勿閃躲切割
    獨家》「海神惡煞」陳勁豪首鬆口︰是我架住男大生！
    2021/11/15 14:03

    獨家》「海神惡煞」陳勁豪首鬆口︰是我架住男大生！

    信義房屋慶40 ESG打造永續好生活
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播