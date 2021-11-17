街頭暴力頻傳 侯友宜：犯罪是社會學習、須全力壓制

針對各地街頭暴力頻傳，新北市長侯友宜表示，犯罪是社會學習，須全力壓制，市府各單位都要協助捍衛治安。（記者賴筱桐攝）

2021/11/17 11:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕近來各地街頭暴力事件頻傳，引發民眾對治安的疑慮。新北市長侯友宜今天表示，犯罪是社會學習，而且具有感染力，有賴警方第一時間全力壓制，治安不只是警察的責任，市府各單位都要協助捍衛。

台中市發生瑪莎拉蒂三惡煞當街毆打男大生致重傷案，引起社會矚目，近日又接連發生多起街頭暴力事件。侯友宜今天主持市政會議指出，治安問題一定要堅守，犯罪是社會學習，而且會形成一種感染，絕對不能輕忽，在別的地方發生的事件，難保不會在新北市發生。

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侯友宜說，除了警察弟兄繼續努力，全力捍衛治安，市府各局處也要協助廣義治安的淨化環境，尤其八大行業復業後，絕對不允許從事非法，只要發現非法情事，公安稽查小組該處理就處理，治安不只是警察單方面的責任，市府全體人員及各單位都要協助捍衛。

針對街頭暴力案件頻傳，侯友宜表示，新北市是全國第一個成立快打部隊的縣市，不斷訓練、調整步伐，目前快打部隊展現的實力，只要在新北市街頭鬧事，都能夠在第一時間嚴正執法、強力壓制，有效逮捕嫌犯，每個案子基本上都會立即破案，目前治安仍穩定控制當中，對於犯罪的社會學習，必須全力做好壓制。

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