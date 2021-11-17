為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    街頭暴力頻傳 侯友宜：犯罪是社會學習、須全力壓制

    針對各地街頭暴力頻傳，新北市長侯友宜表示，犯罪是社會學習，須全力壓制，市府各單位都要協助捍衛治安。（記者賴筱桐攝）

    針對各地街頭暴力頻傳，新北市長侯友宜表示，犯罪是社會學習，須全力壓制，市府各單位都要協助捍衛治安。（記者賴筱桐攝）

    2021/11/17 11:21

    〔記者賴筱桐／新北報導〕近來各地街頭暴力事件頻傳，引發民眾對治安的疑慮。新北市長侯友宜今天表示，犯罪是社會學習，而且具有感染力，有賴警方第一時間全力壓制，治安不只是警察的責任，市府各單位都要協助捍衛。

    台中市發生瑪莎拉蒂三惡煞當街毆打男大生致重傷案，引起社會矚目，近日又接連發生多起街頭暴力事件。侯友宜今天主持市政會議指出，治安問題一定要堅守，犯罪是社會學習，而且會形成一種感染，絕對不能輕忽，在別的地方發生的事件，難保不會在新北市發生。

    侯友宜說，除了警察弟兄繼續努力，全力捍衛治安，市府各局處也要協助廣義治安的淨化環境，尤其八大行業復業後，絕對不允許從事非法，只要發現非法情事，公安稽查小組該處理就處理，治安不只是警察單方面的責任，市府全體人員及各單位都要協助捍衛。

    針對街頭暴力案件頻傳，侯友宜表示，新北市是全國第一個成立快打部隊的縣市，不斷訓練、調整步伐，目前快打部隊展現的實力，只要在新北市街頭鬧事，都能夠在第一時間嚴正執法、強力壓制，有效逮捕嫌犯，每個案子基本上都會立即破案，目前治安仍穩定控制當中，對於犯罪的社會學習，必須全力做好壓制。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由日日shoot》街頭球棒隊暴力四起 法界︰加重量刑剿滅
    2021/11/17 05:30

    自由日日shoot》街頭球棒隊暴力四起 法界︰加重量刑剿滅
    自由日日shoot》人心惶惶 善良民眾也攜棒自保
    2021/11/17 05:30

    自由日日shoot》人心惶惶 善良民眾也攜棒自保

    只要「1步驟」有助改善腰酸背痛！
    自由日日shoot》5煞砸車還錄影 警兒網路吵架惹禍
    2021/11/17 05:30

    自由日日shoot》5煞砸車還錄影 警兒網路吵架惹禍
    全台頻傳「街頭棒球隊」 侯友宜：敢在新北鬧事都不放過
    2021/11/16 15:26

    全台頻傳「街頭棒球隊」 侯友宜：敢在新北鬧事都不放過

    信義房屋慶40 ESG打造永續好生活
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播