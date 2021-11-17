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    警方處理暴力糾紛添利器 臂盾、月牙鏟減少肢體衝突

    警方處理暴力糾紛增添新利器，臂盾、月牙鏟可減少肢體衝突。（警方提供）

    警方處理暴力糾紛增添新利器，臂盾、月牙鏟可減少肢體衝突。（警方提供）

    2021/11/17 09:55

    〔記者翁聿煌／新北報導〕國內疫情降溫，警察處理酒醉、精神狀況不穩或手持棍棒甚至刀械民眾頻率再增加，新北市樹林警分局為員警添購「防暴臂盾」及「月牙鏟」供各外勤單位使用，這些裝備方便放在巡邏車上，讓同仁在處理棘手的案件時，擁有合適使用的防禦性裝備，並利用員警常訓進行狀況演練，讓同仁更多一層防護與保障。

    樹林分局長趙家輝說，員警在外執勤，臨時受命處理事故，常有不可抗力的突發狀況，尤其在處理酒醉、精神狀況不穩或手持棍棒甚至刀械民眾時，若就近無掩蔽物供防禦，易造成執勤受傷，員警要能自保，才能確實保護民眾的生命財產安全。

    街頭突發事故百百種，樹林警分局為降低同仁處理暴力犯罪事件的危險性，並調查員警需求意見，添購「防暴臂盾」及「月牙鏟」供各外勤單位使用，這些裝備方便放在巡邏車上，讓同仁在處理棘手的案件時，垂手可得做為防禦性裝備，員警實地操作後，覺得相當實用，要是遇到歹徒持武器攻擊，也能迅速抵擋防護，並搭配辣椒水或警棍壓制。

    趙家輝強調員警執勤安全是重要課題，配發的臂盾方便攜帶，重量不到2公斤，遇事故可迅速配戴抵擋防護，另搭配2公尺長距離的「月牙鏟」交叉使用，可拉長雙方安全距離，處置突發性攻擊狀況，能迅速防禦，有效保護員警，讓同仁安心處理各項突發案件。

    警方處理暴力糾紛時，使用臂盾和月牙鏟可減少肢體衝突。（警方提供）

    警方處理暴力糾紛時，使用臂盾和月牙鏟可減少肢體衝突。（警方提供）

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