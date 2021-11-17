開封了！酒小姐戴口罩露乳溝迎賓 金錢豹推「魷魚遊戲」吸客

金錢豹酒店推出「魷魚遊戲」，服務人員打扮成戲劇中的各種角色。（記者張瑞楨翻攝）

2021/11/17 09:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕有陪侍（酒女）合法休閒娛樂場所昨天（16日）重新營業，台中市知名的金錢豹、海派酒店喜迎貴賓光臨，中市警局也動員警力，臨檢酒店執行「除暴安民專案」，不過，因疫情停業至今半年，酒小姐嚴重流失，昨天上班的小姐雖戴著口罩，但身穿露肩洋裝、展示「事業線」與身材迎客，金錢豹甚至推出「魷魚遊戲」吸客，業績雖受小姐短缺影響，但業者對未來都持樂觀態度，如果疫情持續緩和，很快能恢復「馬照跑，舞照跳」的繁榮情景。

昨天中市昨天恢復營業的有「陪侍」服務的合法休閒娛樂場所，包括金麗都理容KTV、金錢豹酒店、海派系列的海七與海八酒店，多數酒店位於中市警局六分局轄區內，本月7日海神瑪莎拉蒂3名惡煞，打傷大學生的案發地，也是六分局轄區，該分局由分局長蔡元戎率領警力，昨天深夜至今天凌晨臨檢酒店，執行執行「除暴安民專案」。

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警方臨檢並無異狀，但查獲一名酒客，沒有攜帶健保卡，也沒有攜帶接種疫苗的小黃卡，依中央規定，須至少接種1劑且滿14天，才能到酒店消費，此案已經函請中市政府依權責認定與裁罰。

各酒店也都致力吸客，其中，知名的金錢豹酒店，推出「魷魚遊戲」，由少爺與公主（服務人員）穿著綠色運動裝，或戴著三角形符號的黑口罩，打扮成「魷魚遊戲」的各種角色，讓酒客能耳目一新，其他酒店雖無類似噱頭，但酒女也裝扮得花枝招展，喜迎啟封後的商機，中市知名酒店的旗下酒小姐，雖因停業而流失，但業者對未來持樂觀態度。

酒小姐露香肩迎客。（記者張瑞楨翻攝）

酒小姐戴著口罩與客人歡唱。（記者張瑞楨翻攝）

酒小姐露出乳溝，讓客人有視覺上的享受。（記者張瑞楨翻攝）

酒小姐露出乳溝，讓客人有視覺上的享受。（記者張瑞楨翻攝）

中市警方臨檢酒店，執行「除暴安民專案」。（記者張瑞楨翻攝）

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