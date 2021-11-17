八大行業解封首夜 酒店辣妹排隊檢查「小黃卡」

八大行業解封首日，高市警方深夜執行酒店臨檢勤務，酒店小姐穿著短裙露出美腿，備妥「小黃卡」讓警方檢查。（記者方志賢攝）

2021/11/17 03:49

〔記者方志賢／高雄報導〕11月16日起開放有陪侍服務的八大行業，昨晚解封首日，高雄市警方深夜即執行酒店臨檢勤務，苓雅區一家著名酒店湧入大批酒客，還有不少穿著火辣的酒店妹現身，大家一起排隊接受警方檢查「小黃卡」或是有無接種疫苗證明。

國內疫情趨緩，封閉半年的八大行業陸續解封，有陪侍的服務業昨也解封，高雄市警方為防堵夜間暴力事件及酒駕情事發生，規劃「八大解封、高警圍瘋」擴大臨檢勤務，昨起至11月20日連續5天，動員17個分局、每日550警力，全面圍防街頭暴力，防止「全民瘋棒球」的治安嘲諷延燒到高雄。

請繼續往下閱讀...

高市警察局長黃明昭昨晚主持勤教後，聯合衛生局人員展開臨檢稽查，黃明昭表示，八大行業解封首日，特別稽查防疫措施有無落實，另透過臨檢遏止治安事件發生，並強力稽查酒後駕車，如果發生酒後鬥毆事件，警方一定強力執法。

針對其他縣市發生多起持球棒鬥毆的暴力事件，黃明昭表示，警方如果受理報案，一定要立即趕赴現場，以強制力逮捕、追緝歹徒到案，絕不手軟，確實展現公權力，另外也要查明打架鬥毆的背後原因，以遏止後續報復打架的情事再發生。

高市警方也表示，無限期強力取締酒駕，針對易肇事地點、時段、路段加強執行設置路檢點攔檢，更搭配機動巡邏警網攔查，全力杜絕酒駕，保護用路人生命安全，另外全面防止街頭暴力鬥毆情事發生，並要求業者、消費者配合並共同遵守防疫規定，讓高雄依然是民眾心目中首選之宜居城市。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

八大行業解封首日，高市警方深夜執行酒店臨檢勤務，酒店小姐穿著火辣，備妥「小黃卡」讓警方檢查。（記者方志賢攝）

穿著火辣的酒店小姐一一排隊接受警方檢查。（記者方志賢攝）

穿著火辣的酒店小姐排隊接受警方檢查「小黃卡」。（記者方志賢攝）

高市警察局長黃明昭（左）率隊聯合衛生局人員臨檢稽查酒店。（記者方志賢攝）

高雄市警方深夜執行酒店臨檢勤務。（記者方志賢攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法