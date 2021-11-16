11/16 今彩539頭獎開出1注！獎落新北

今晚（11月16日）開獎的第110000274期今彩539頭獎開出1注，由新北市淡水區北新路169巷47號「富悅彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2021/11/16 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月16日）開獎的第110000274期今彩539頭獎開出1注，由新北市淡水區北新路169巷47號「富悅彩券行」開出；第1100000101期大樂透、第110000274期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第1100000101期大樂透中獎號碼為「06、23、34、41、43、44，特別號：38」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得465萬6877元；參獎共30注中獎，每注可得6萬108元；肆獎共74注中獎，每注可得1萬5665元；伍獎共1565注中獎，每注可得2000元；陸獎共2074注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1567注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8031注中獎，每注可得400元。

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第1100000101期49樂合彩中獎號碼為「06、23、34、41、43、44」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共87注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3508注中獎，每注可得1250元。

第110000274期雙贏彩中獎號碼為「02、06、11、12、13、14、15、16、18、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共118注中獎，每注可得500元；肆獎共1316注中獎，每注可得100元。

第110000274期今彩539中獎號碼為「01、04、07、20、32」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共178注中獎，每注可得2萬元；參獎共6028注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6721注中獎，每注可得50元。

第110000274期39樂合彩中獎號碼為「01、04、07、20、32」，四合摃龜；三合共103注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6317注中獎，每注可得1125元。

第110000274期3星彩中獎號碼為「604」，正彩共15注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000274期4星彩中獎號碼為「6475」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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